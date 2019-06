Neckargemünd. (pol/mare) Die Rauchsäule war weithin sichtbar, das Feuer schlug aus einem Fenster: Großeinsatz am Samstagabend in Neckargemünd. Ein Wohnhaus in der Bahnhofstraße stand laut Polizei in Flammen.

Der Dachstuhlbrand ereignete sich um kurz vor 21 Uhr. Ein 47-Jähriger wurde bei dem Brand schwer verletzt. Der Mann musste durch die Feuerwehr mittels Drehleiter über den Balkon gerettet werden und wurde umgehend in ein Krankenhaus eingeliefert.

Den eingesetzten Kräften der Feuerwehr gelang es rasch den Brand unter Kontrolle zu bringen und ein Übergreifen auf Nachbarwohnungen zu verhindern. Die anderen Bewohner konnten sich nach dem Brandausbruch selbständig ins Freie begeben.

Während den Löscharbeiten musste die Bahnhofstraße gesperrt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf 100.000 Euro. Die Ursache des Feuers ist noch unbekannt.