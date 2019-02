Zur Person

Lore Peters kommt am 14. Dezember 1921 als Lore Kirchhofer in Pforzheim als drittes Kind ihrer Eltern zur Welt. Sie wächst in Seckach im Neckar-Odenwald-Kreis auf, wo der Vater das Postamt leitet. "Wir alle waren glücklich. Wir drei Kinder hatten eine herrliche Jugend und Schulzeit", schreibt Peters in ihrem "Lebensbuch". Zu Beginn des Zweiten Weltkriegs zieht die Familie nach Gernsbach bei Baden-Baden. Nicht einmal 18 Jahre alt, muss Peters zum Arbeitsdienst und wird später "auf das Rathaus verpflichtet". Im Jahr 1941 folgt der Umzug nach Neckargemünd, wo der Vater das Postamt übernimmt und Lore Peters bei der Stadtkasse eine Stelle findet. Ihr Bruder stirbt 1944 im Alter von nur 27 Jahren in Russland. Am 28. Februar 1945 holt der Krieg die Familie auch in Deutschland ein. Der Vater wird beim Angriff auf Neckargemünd schwer verletzt und stirbt ein Jahr später an den Folgen. Zwei Jahre später folgt der nächste Schicksalsschlag: Die Mutter wird in der Hauptstraße von einem Lastwagen erfasst, dessen Bremsen versagen. Sie erleidet einen doppelten Schädelbasisbruch, überlebt knapp. Die Nichte von Lore Peters stirbt bei dem Unfall. Nach zwei Jahren und mehreren Stationen kommt Peters zur Sparkasse. "Mit ihr war ich verheiratet", schreibt sie. 1962 lernt sie im Urlaub dann ihren späteren Ehemann Werner kennen, den sie 1977 heiratet. Der gebürtige Hamburger lebt in Schweden, zieht aber nach Neckargemünd. 1980 geht Lore Peters nach schwerer Krankheit in den Ruhestand, knapp zwei Jahre später stirbt ihre Mutter. Jedes Jahr verbringt Peters daraufhin mit ihrem Mann zweimal fünf Wochen in Schweden, wo dieser in Göteborg eine Eigentumswohnung hat. "Eine wunderbare Erinnerung", hält Peters fest. Nach schwerer Krankheit stirbt ihr Mann im Mai 2007. Nach der Urnenbeisetzung bricht "bei mir alles zusammen", schreibt Peters. Sie erkrankt immer wieder - unter anderem an Brustkrebs. "Mein Lebensbuch hat viele Seiten, wann es geschlossen wird, bestimmt Gott", schreibt Peters. Am 14. Februar 2015 war es so weit. cm

