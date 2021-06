Von Tee über Gewürze und Müsli: Corinn Anyanwu gibt Einblick in das Sortiment, das in ihrem Neckargemünder Laden „naggisch“ – also unverpackt – erhältlich ist. Foto: Alex

Von Benjamin Miltner

Neckargemünd. "Sie füllen ja eh nur alles um und machen etwa bei der Schokolade einfach die Tafel auf und das Papier weg." Corinn Anyanwu muss lachen, als sie von der Begegnung mit einer Kundin in ihrem Unverpackt-Laden "Naggisch" in Neckargemünd erzählt. Geduldig erklärt sie im Gespräch der RNZ, was sie auch der Besucherin damals vermittelt hat: Unverpackt-Laden heißt, dass die Waren nicht nur dort unverpackt verkauft werden, sondern, dass diese möglichst auch schon unverpackt angeliefert werden.

So kommt etwa die Schokolade in Fünf-Kilo-Papierbeuteln als Bruchware. Mit viel weniger "Drumherum" also, aber man merkt schnell: Ganz ohne Verpackung geht es oft doch nicht. "Der Großteil der Waren wird bei uns in Pappsäcken mit 20 oder 25 Kilogramm Ware, Großgebinden und teils auch Pfandbehältern geliefert", berichtet Anyanwu. Und zwar CO2-neutral, da der Großhändler seine Emissionen kompensiert, wie die 42-Jährige betont.

Corinn Anyanwu hat den Unverpackt-Laden mit ihrem Mann Chima im Januar 2020 eröffnet. Wie schon bei der Finanzierung über Crowdfunding vor dem Start stieß das Konzept während der Corona-Lockdowns auf viele Unterstützer wie Solidarität und hat so die denkbar schweren Startbedingungen gemeistert. "Wir haben ein relativ klares Alleinstellungsmerkmal", sagt Anyanwu und meint damit nicht etwa das besondere Konzept, nein: "Im Altstadtkern gibt es sonst außer beim Metzger keine Lebensmittel zu kaufen", betont die gebürtige Neckargemünderin. Die Einkaufsmärkte der Stadt am Neckar ballen sich in Kleingemünd oder im Wiesenbacher Tal, wo jeweils Bauprojekte für weitere Supermärkte anstehen (die RNZ berichtete).

Beim Unverpackt-Laden indes geht der Gedanke der Nachhaltigkeit weit über die Frage der Verpackung hinaus. Plastikfrei ist ein Kriterium; je näher, desto besser ein weiteres. Ein Großteil der Ware wird fair gehandelt und da der Laden bio-zertifiziert ist, müssen auch die Produkte ein Bio-Siegel vorweisen. "Nur der Kaffee und Wein aus Dossenheim sowie der Honig aus Neckargemünd erfüllen dies nicht", berichtet Anyanwu.

Qualität, Verpackung, Siegel, Transportweg, fairer Handel – kein Wunder, dass sie nach eigenen Angaben die meiste Zeit mit Recherche verbringt. "Es gibt für viele Produkte nachhaltige Alternativen", erzählt Anyanwu und schwärmt von einem italienischen Duftreis, der dem ausschließlich in Asien produziertem Jasmin-Reis extrem nahe komme. Bei Knabbersachen wie kleinen Brezeln sucht sie bisher erfolglos. Der Grund: Alle enthalten Palmöl – ein weiteres Ausschlusskriterium.

Die Inhaberin weiß aber auch: Ohne Kompromiss geht es nicht, um das Angebot zu erweitern. Während sie für allerhand Nussarten einen Produzenten in Freiburg gefunden hat, verkauft sie Trockenfrüchte wie Datteln und Aprikosen in Plastik, wie sie im Ursprungsland Ägypten verpackt werden. Stück für Stück hat sie ihr Sortiment auf nun 600 Artikel erweitert, ein Fünftel davon Haushaltswaren. Unter den Lebensmitteln sind "Unverpackt-Klassiker" wie Nudeln, Reis, Müsli, aber es gibt auch Seitan-Produkte und Gemüsebrühe aus Mauer, Backwaren aus Wald-Michelbach oder Getreidekaffee aus Wertheim.

Und wie ist das mit Hygiene, Motten und Haltbarkeit, so fast ohne Verpackungen? "Bei uns herrscht ein strenges Hygienekonzept", verspricht Corinn Anyanwu. Kunden müssen nur wenige Dinge anfassen und wo beim Abfüllen Besteck nötig ist, wird dies sofort gereinigt. Schon allein aus Eigeninteresse gebe es eine ständige Warenkontrolle. "Wenn bei einem Discounter eine Tüte befallen ist, ist der Verlust überschaubar. Wenn bei uns ein 25-Kilo-Sack kontaminiert ist, sieht das schon ganz anders aus." Bisher sei der Laden aber von Motten und sonstigem Ungeziefer verschont geblieben, und bis auf einen vom Hersteller zurückgerufenen Sack sei bisher noch nichts im Müll gelandet. Apropos Müll: "Ganz ohne geht es nicht", sagt Anyanwu und zählt auf: Alle vier Wochen werden die grüne Tonne in der kleinsten Variante sowie ein großer Papiercontainer geleert.

Klar gibt es für Kunden neben der kleineren Auswahl weitere Nachteile beim Unverpackt-Laden. "Ich muss sehr bewusst einkaufen, im Vorfeld überlegen, was ich brauche und wo reintue", meint Anyanwu. Dafür könne man bedarfsgerecht einkaufen, auch Dinge ausprobieren, ohne riesige Packungen zu benötigen. Die Neckargemünderin ist überzeugt: "Dadurch kauft man bei uns nicht teurer." Aber es dauert länger, wenn man sich für Lebensmittel interessiert. "Bei uns steht das Produkt im Mittelpunkt, nicht die Verpackung", meint sie. "Essen ist unser Lebensmittelpunkt."