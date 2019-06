Neckargemünd. (cm) Als unlängst sogenannte Fußverkehrs-Checks vom Land an insgesamt acht Kommunen in Baden-Württemberg gesponsert wurden, ist Neckargemünd - anders als zum Beispiel Heidelberg - bekanntlich leer ausgegangen. Für diesen Fall hatte der Gemeinderat der Stadt am Neckar bereits im vergangenen Januar beschlossen, erneut zu beraten, ob die Stadt auf eigene Kosten einen solchen Check durchführen lässt. 15.000 Euro wurden hierfür mit einem Sperrvermerk im Haushalt aufgenommen. Nun beschloss der Gemeinderat in seiner jüngsten öffentlichen Sitzung, erst einmal ein Angebot einzuholen.

Uwe Seiz von der Stadtverwaltung berichtete, dass die Stadt zwei Routen zur Überprüfung auf ihre Tauglichkeit für Fußgänger ausgewählt hatte. Bürgermeister Volk ergänzte, dass es sich dabei um Schulwege handelte. Die erste Route führte vom SBBZ Luise von Baden in der Schützenhausstraße der Weststadt - also dem ehemaligen Hör-Sprachzentrum - über die große Kreuzung an der Friedensbrücke zum Neckarlauer und die zweite vom Neckarlauer zum SRH-Zentrum im Wiesenbacher Tal.

Um die Klimaschutzziele zu erreichen, sei es notwendig, bis zum Jahr 2030 jeden zweiten Weg mit dem Fahrrad oder zu Fuß zurückzulegen, meinte Hermino Katzenstein (Grüne). "In Neckargemünd sind wir auf einem guten Weg, aber beim Fußverkehr geht noch was", sagte er und plädierte für die Durchführung des Fußverkehrschecks. Manfred Rothe (Freie Wähler) stellte infrage, dass 15.000 Euro angesichts der Länge der beiden von der Stadt ausgewählten Routen ausreichen.

Bürgermeister Volk schlug daraufhin vor, ein Angebot einzuholen, was man für 15.000 Euro bekomme. "Wir können aber nicht den Check machen und das Ergebnis in der Schublade verschwinden lassen", betonte der Rathauschef. "Mit dem Check werden Begehrlichkeiten geweckt und wir müssen dann auch intelligente Maßnahmen für die Sicherheit der Fußgänger durchführen." Katzenstein meinte, dass die Länge der Routen nicht entscheidend für den Preis sei.

Winfried Schimpf (SPD) sah das Vorhaben "mit Skepsis", wie er sagte. Es gebe bereits einen Arbeitskreis Barrierefreiheit. Mit den 15.000 Euro solle man lieber dessen Vorschläge umsetzen. Fraktionskollege Jens Hertel meinte, dass viele kleine Verbesserungen schon mit "Bordmitteln" möglich seien. "Ich bin eher ein Fan von Praxis statt Theorie", meinte der scheidende Stadtrat Christian Rupp (CDU). "Warum sollen wir die Stadtverwaltung damit belasten, ein Angebot einzuholen, Geld auszugeben und den Check durchzuführen, um am Ende festzustellen, dass wir das Geld für die Maßnahmen nicht haben?" Katzenstein entgegnete, dass er als Landtagsabgeordneter schon mehrere dieser Fußverkehrschecks begleitet habe. "Die Leute haben Ahnung: Jeder von uns würde dazulernen", meinte er.

Am Ende fand sich eine Mehrheit bei drei Gegenstimmen und zwei Enthaltungen immerhin dafür, erst ein Angebot einzuholen und dann zu entscheiden. "Wir schieben also wieder", grummelte Katzenstein, woraufhin Volk entgegnete: "Wenn ich den Arbeitsanfall in der Verwaltung sehe, müsste ich es direkt ablehnen." Die Mitarbeiter hätten genügend zu tun. "Ich will dem Projekt allerdings eine Chance geben", so Volk.