Neckargemünd. (cm) Tagen in den Mai statt Tanzen in den Mai: Während die Region am Dienstagabend in der Walpurgisnacht in den Wonnemonat feierte, brannten im Sitzungssaal des Neckargemünder Rathauses die Lichter. So wie in der Bergstraßengemeinde Dossenheim tagte in der Stadt am Neckar ganz regulär der Gemeinderat. "Der Sitzungstermin mag unglücklich erscheinen", räumte Bürgermeister Frank Volk zu Beginn der öffentlichen Zusammenkunft ein. "Aber wir müssen vor der Kommunalwahl noch zwei Sitzungen abhalten." Eine Sitzung in der Vorwoche sei wegen der Osterferien nicht möglich gewesen. "Es ging nicht anders", betonte der Bürgermeister und bat darum, "sich bei den Redebeiträgen auf das Wichtigste zu begrenzen". "Manch einer will vielleicht noch in den Mai tanzen - ich werde das nicht verhindern", so der Bürgermeister.

Doch die Stadträte taten es. Bis gegen 23 Uhr wurde über viele Themen diskutiert - auch abseits der Tagesordnung: So wurde beim Tagesordnungspunkt "Mitteilungen und Anfragen" deutlich, dass Wahlkampf ist. Kein Wunder: Es sind ja auch nur noch etwas mehr als drei Wochen bis zum 26. Mai. Bürgermeister Volk warf den Grünen vor, sich in ihrem Prospekt zur Gemeinderatswahl mit fremden Federn zu schmücken. Darin sei zu lesen, dass die Einführung der E-Mobilität bei der Stadt und des Jobtickets für städtische Mitarbeiter auf Initiative der Grünen erfolgt sei, so Volk. "Das stimmt aber nicht", betonte der Bürgermeister. Das Jobticket habe er selbst angeregt und die städtischen Elektroautos seien auf Initiative des Personalrates angeschafft worden. "Auch im Wahlkampf sollte man bei der Wahrheit bleiben", betonte Volk.

Das wollten die Grünen so nicht auf sich sitzen lassen. "Wir hatten immer wieder im Gemeinderat und in der Öffentlichkeit das Jobticket und die E-Mobilität gefordert", betonte Hermino Katzenstein - und dies schon lange, bevor Volk Bürgermeister geworden sei. Dass die konkrete Umsetzung durch den Personalrat erfolgte, sei unbenommen. Jürgen Rehberger intervenierte. Der Fraktionschef der Freien Wähler, aus deren Reihen auch der Bürgermeister stammt, erinnerte daran, dass Volk die Einführung des Jobtickets seinerzeit in den Haushaltsberatungen einbrachte.

Ein ähnliches Anliegen wie Volk hatte Klaus Rupp. Der CDU-Stadtrat bezog sich auf einen RNZ-Bericht, in dem stand, dass die Grünen das Thema Ruf-Taxi für sich reklamierten. "Ich hatte damals aber als Erster die Idee dazu", betonte Rupp.

Der Walpurgisnacht-Wahlkampf wühlte auf - sogar so sehr, dass Bürgermeister Volk um eine Pause bis 23.45 Uhr bat. Da war es aber erst 22.40 Uhr ...