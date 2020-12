Neckargemünd. (RNZ/mare) Ein Wasserrohrbruch in der Dilsberger Straße hat am Samstag für Beeinträchtigungen gesorgt. Wie die Stadtwerke mitteilen, kam es gegen 15 Uhr zu dem Schaden in Höhe der Hausnummer 44.

Die Straße wurde zwischen der Altstadt und Rainbach voll gesperrt. Zur Behebung des Schadens musste das Trinkwasser für 13 Häuser abgestellt werden.

Der Wasserrohrbruch wurde von den Stadtwerken am frühen Samstagabend behoben. Alle betroffenen Häuser wurden wieder mit Trinkwasser versorgt.

Aufgrund der Baustelle bleibt die Straße weiterhin zwischen der Altstadt und Rainbach voll gesperrt, voraussichtlich noch eine Woche. Umleitungen sind eingerichtet.