Neckargemünd. (cm) Selbst wer jeden Tag daran vorbeiläuft, hat sie womöglich noch nicht wahrgenommen: Am Eingang des Menzerparks beim Parkhaus Pflughof steht eine Pyramide aus Beton, die - so scheint es zumindest - einmal ein farbenfrohes Kunstwerk war. Doch der Zahn der Zeit hat an der Pyramide genagt.

Die neue Grünen-Stadträtin Selina-Zoe Weber sieht diese Pyramide täglich und fragte in der jüngsten öffentlichen Sitzung des Gemeinderates nach, was mit dieser passieren soll. "Sie wurde einst von Schülern bemalt, ist aber ganz schön heruntergekommen", wusste Weber. Jens Hertel (SPD) kannte die ganze Geschichte: Die Pyramide sei zum 60. Jubiläum des Landes Baden-Württemberg, also im Jahr 2012, als eine von insgesamt 60 Stück im Land aufgestellt worden. Auf dem Metallkopf mit Spitze sei einmal das Landeswappen zu sehen gewesen. "Man sieht aber nicht mehr, wofür sie da war", sagte Hertel. Die Spitze sei außerdem einmal abgeschlagen und gestohlen worden.

"Was wollen wir damit machen?", fragte Weber. "Die Pyramide ist höchstens noch für Graffitisprayer interessant." Bürgermeister Frank Volk stellte daraufhin die Grundsatzfrage, die in der Sitzung unbeantwortet blieb: "Ich frage mich, was so etwas überhaupt in einem Park zu suchen hat." Möglicherweise verschwindet die Pyramide also demnächst.