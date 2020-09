Neckargemünd. (cm) Wenn scheinbar gesunde Bäume gefällt werden, sorgt das bei vielen Menschen für Unmut. So auch bei Christiane Philipp. Als die Neckargemünderin einen RNZ-Artikel über eine Fällaktion auf dem Heidelberger Köpfel las, erinnerte sie sich: "Einen ähnlich traurigen, aber vielleicht noch massiveren Eingriff erlebten wir in diesem Frühjahr im Bannwald Hollmuth bei Neckargemünd", so Philipp. "Hier wurden am Osthang des Hollmuths 16 riesige, gesunde Douglasien gefällt." Philipp fragte sich, ob diese Fällaktion "eines so gesunden, standfesten Baumbestandes auf einen Bannwald bezogen nicht einfach regelwidrig und unbegründet war". Und gab diese Frage an die RNZ weiter.

Diese nahm Kontakt mit "Forst Baden-Württemberg" auf, der für den Bannwald zwischen Neckargemünd und Bammental zuständig ist. Bei diesem handelt es sich nämlich um Staatswald. Georg Löffler vom Forstbezirk Odenwald mit Sitz in Schwarzach bei Mosbach betont, dass es eine Abstimmung mit der Höheren Forstbehörde gegeben habe. Diese rede bei einem Eingriff in den Bannwald immer mit.

"Oberhalb der Bebauung hatte es in den vergangenen Jahren immer wieder Sturmwurf gegeben", so Löffler. Weil ein "Dominoeffekt" zu befürchten gewesen sei, habe man die äußerlich gesund aussehenden Douglasien gefällt. "Es war eine Vorsichtsmaßnahme", betont der Fachmann. "Wir haben eine Verkehrssicherungspflicht." Man sei dem Prinzip des Bannwaldes gerecht geworden, indem man das Holz dort zum natürlichen Verfall belassen habe. "Das gilt dort immer", betont Löffler.

Christiane Philipp entgegnet, dass es sich bei den durch Sturm gefallenen oder entwurzelten Bäumen im Bannwald meist um Buchen, vertrocknete Fichten, seltener Eichen handele. "Eine Douglasie zeichnet sich durch sehr hohe Standfestigkeit dank eines speziellen Durchwurzelungssystems und hohe Schaftstabilität aus", so die Neckargemünderin weiter. "Im ganzen Bannwald ist mir nicht eine durch Sturm entwurzelte Douglasie bekannt." Dazu habe die Douglasie eine hohe Dürretoleranz.