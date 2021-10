Neckargemünd. (RNZ) Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi ruft am morgigen Freitag zu einem Warnstreik an den SRH-Schulen auf. Dies teilt die Gewerkschaft mit.

Hintergrund der Arbeitsniederlegung ist Uneinigkeit in der Tarifrunde. So fordert Verdi ab dem 1. Oktober 2021 8 Prozent mehr Lohn, mindestens 250 Euro, sowie 100 Euro mehr Lohn für Auszubildende, Praktikanten und Studierende und eine Coronaprämie von 600 Euro.

Laut Gewerkschaftsmitteilung halte die Arbeitgeberseite diese Forderungen für überzogen.

"Bei einer Inflationsrate von 4,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat und einer zusätzlichen Belastung der Beschäftigten durch die Pandemie, haben wir mehr Bewegung in den Verhandlungen erwartet", so Verhandlungsführerin Annelie Schwaderer.

Nach zwei Verhandlungsrunden liege ein Angebot von Arbeitgeberseite vor. Demnach sehe es drei Monate ohne Tariferhöhung vor und ab Januar 2022 eine Entgelterhöhung von 0,7 Prozent für die folgenden 21 Monate.

Das bedeute für die Beschäftigten von SRH-Schulen schon jetzt Reallohnverluste in Höhe von 3,4 Prozent, so Verdi weiter. Und es führe zu weiteren Einkommenseinbußen in den folgenden 21 Monaten. "Das ist ein Schlag ins Gesicht der Beschäftigten, die unter durch Corona erheblich erschwerten Bedingungen ihre Leistung erbringen", heißt es in der Mitteilung weiter.