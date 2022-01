Neckargemünd. (cm) Um 11.20 Uhr zückten Landrat Stefan Dallinger sowie die Bürgermeister Frank Volk aus Neckargemünd und Peter Reichert aus Eberbach am gestrigen Mittwoch die Stifte. Wenig später war die Tinte unter dem Kooperationsvertrag zum Projekt "Freiräume" trocken. In Neckargemünd rückt damit nach über zehnjährigem Leerstand eine dauerhafte Nutzung der Villa Menzer näher. Wegen der Corona-Pandemie fand die Unterzeichnung virtuell statt.

Landrat Stefan Dallinger machte eingangs deutlich, dass es sich um ein gemeinsames innovatives Projekt mit dem Verband Region Rhein-Neckar (VRRN) handelt und dieses nun im Rhein-Neckar-Kreis Früchte trage. "Freiräume" sei dabei ein Teilprojekt des größeren Projekts "Smarter, nachhaltiger Tourismus" des VRRN. Mit Neckargemünd und Eberbach habe man nun zwei Partner für dieses Teilprojekt gefunden. Gespräche mit weiteren Kommunen würden laufen.

Konkret gehe es darum, so Dallinger, "multifunktionale" Räume für viele verschiedene Nutzungen im ländlichen Raum zu schaffen. Dallinger sprach von Co-Working-Spaces, also Arbeitsplätzen zum Mieten auf Zeit. Diese könne man nun mit Unterstützung der Bundesförderung Realität werden lassen.

Neue Anziehungspunkte sollen geschaffen, brach liegende Gebäude genutzt und Ortskerne lebendig gemacht werden. Corona habe gezeigt, dass vielfältige Arbeitsmöglichkeiten gefragt sind. Neben Homeoffice gewinne "flexibles" Arbeiten an Bedeutung. Bedarf herrsche nicht nur in großen Städten. Arbeiten am Wohnort bedeute auch Klimaschutz.

Laut Dallinger werden Investitionen von vier Millionen Euro gefördert. 35 Prozent müssten die Städte tragen. Die Strategiephase – geplant sind auch Workshops mit Bürgern – solle bis August abgeschlossen sein. Dann beginnt die Umsetzung. Im Jahr 2026 sollen sich die Nutzungen wirtschaftlich selbst tragen.

Während in Eberbach noch keine Gebäude für Co-Working-Spaces benannt wurden, soll in Neckargemünd die Villa Menzer auf jeden Fall dabei sein, wie Frank Volk sagte. "Wir freuen uns sehr auf dieses Projekt", so der Bürgermeister. "Wo kann man besser arbeiten als in einer altehrwürdigen Villa mit Charme?", so Volk. "Und auf einer Bank im Menzerpark kann man sich neue kreative Momente holen." Volk denkt bei dem neuen Angebot zum Beispiel auch an Touristen auf den drei Campingplätzen, die ihren Urlaub zum Arbeiten kurz unterbrechen wollen oder müssen und hierfür einen Arbeitsplatz benötigen. "Diese Lücke werden wir schließen können", so Volk.

Die Villa Menzer sei mit ihrer Nähe zum S-Bahnhof ein idealer Standort. Der Bürgermeister ließ auch durchblicken, dass ein vielfach gewünschtes Trauzimmer und ein Café in die Villa einziehen könnten. Auch bei Volkshoch- und Musikschule habe das Projekt hervorragenden Anklang gefunden. "Wir lassen uns aber offen auf das Projekt ein, da wir uns mit zu starren Vorstellungen vielleicht Potenziale verbauen würden", betonte er. "Es wird auf jeden Fall ein Erfolg."

Patrick Schütz von der Wirtschaftsförderung des Landratsamtes erklärte, dass es keine Daten zum Bedarf an Arbeitsplätzen in Co-Working-Spaces in der Region gebe. Volk verwies auf Nachfragen von Freiberuflern und Menschen, die zu Hause arbeiten, aber Räume für Besprechungen suchen. Bedarf gebe es auch bei Vereinen, die Räume für Sitzungen suchen. "Wir werden sicher einen Markt finden", so Volk.