Mannheim. (pol/rl) Am Dienstagnachmittag kam es gegen 14.30 Uhr auf der Kreuzung Bammentaler Straße und Bahnhofstraße zu einem Verkehrsunfall, an dem drei Fahrzeuge beteiligt waren.

Laut Polizeibericht war ein 36-jähriger Audi-Fahrer von der Friedensbrücke kommend in Richtung Bammental unterwegs. Eine 50-jährige VW-Fahrerin die aus Richtung Bammental kam, wollte auf der Kreuzung nach links in Richtung Heidelberg fahren. Sie musste eine Vollbremsung hinlegen, um einen Zusammenstoß mit dem Audi zu verhindern. Daraufhin fuhr eine 67-jährige Mercedes-Fahrerin auf den VW. Zu einem Zusammenstoß mit dem Audi kam es nicht.

Die VW-Fahrerin wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt. An den beiden Fahrzeugen entstand mehrere Tausend Euro Sachschaden.

Beide Autofahrerinnen gaben übereinstimmend an, bei "Grün" in die Kreuzung eingefahren zu sein. Der Audi-Fahrer gab an, noch bei "Gelb" über die Kreuzung gefahren zu sein.

Zeugen des Unfalls werden gebeten sich beim Polizeirevier Neckargemünd unter der Telefonnummer 06223/92540 zu melden.