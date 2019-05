Region Heidelberg. (aham/luw) Zu einem Stromausfall ist es in der Nacht auf Freitag in Teilen von Bammental, Mauer, Meckesheim, Neckargemünd und Wiesenbach gekommen. Gegen 2.20 Uhr gingen die Lichter aus – sofern sie um diese Uhrzeit überhaupt an waren. Wie der Netzkonzern Syna GmbH mitteilte, war ein Kabelfehler die Ursache.

Der Großteil der Betroffenen war nach rund 54 Minuten wieder versorgt. Durch Netzumschaltungen konnten alle Betroffenen gegen 04.17 Uhr wieder mit Strom versorgt werden. Die Neckargemünder Feuerwehr war indes mit 50 Personen und zehn Fahrzeugen im Einsatz.

„Wir wurden um kurz nach 2 Uhr durch einen Hausnotruf alarmiert“, schilderte Dirk Weinmann, Abteilungskommandant der Neckargemünder Feuerwehr. Noch bevor die Einsatzkräfte ausrückten, löste der Feueralarm des SRH-Zentrums aus. In der Zwischenzeit wurde der Hausnotruf zurückgezogen, beinahe gleichzeitig meldeten Anwohner aber Brandgeruch in der Altstadt. „Wir hatten also mehrere Einsatzstellen, wussten von dem Stromausfall und haben alle Abteilungen alarmiert“, erklärt Weinmann den „Vollalarm“ in Neckargemünd.

Im SRH-Zentrum erkannte die Feuerwehr schnell, dass es sich um einen Fehlalarm handelte. „Ob das mit dem Stromausfall zusammenhängt, wissen wir nicht“, sagt Weinmann. Derweil stellten Einsatzkräfte in der Altstadt fest, dass der Brandgeruch aus der Tiefgarage „Pflughof“ kam: Dort bestand aber keine Gefahr, der Geruch stammte vom gerade angesprungenen Notstromaggregat. Gegen 4.30 Uhr endete der Einsatz für die Feuerwehr.

Update: Freitag, 24. Mai 2019, 20.36 Uhr