Von Christoph Moll

Neckargemünd. Für große Diskussionen hat im Technischen Ausschuss ein Antrag von Klaus Rupp gesorgt. Der CDU-Stadtrat möchte sein Grundstück im Gewann Linsenacker im Stadtteil Dilsberg umgestalten, dort ein Gerätehaus errichten sowie Bäume, Beeren und andere Sträucher pflanzen. Weil er befangen war, musste er den Ratstisch verlassen. Am Ende stimmte der Ausschuss bei einer Enthaltung zu. Denn das Vorhaben an sich war nicht problematisch. Vielmehr ging es um Grundsätzliches.

Thomas Hauser von der Stadtverwaltung erklärte zunächst, dass für die geplante Hütte keine baurechtliche Genehmigung notwendig sei. Die Größe liege unterhalb der Grenze hierfür. Außerdem würde sich eine weitere Hütte in die Landschaft "problemlos einfügen". Notwendig sei aber eine naturschutzrechtliche Genehmigung, da es sich um ein Landschaftsschutzgebiet handle. "Es gibt dort schon Hütten, die genehmigt sind – oder vielleicht auch nicht", meinte Hauser. "Wenn wir die Hütte nicht genehmigen, müssten wir auch gegen die anderen vorgehen", so Hauser, der fast den Charakter einer Gartenanlage erfüllt sah.

"Wir sind froh, wenn Grundstücke gepflegt werden", betonte Bürgermeister Frank Volk. Dilsbergs Ortsvorsteher Karlheinz Streib (Freie Wähler) berichtete, dass der Ortschaftsrat zugestimmt habe. "Denn es handelt sich um ein schrebergartenähnliches Gebiet", sagte er.

"Das kann man nicht so einfach vom Tisch wischen", fand hingegen Petra Groesser (Grüne). Denn es handle sich um ein Landschaftsschutzgebiet. "Nur weil sich andere nicht dran halten, können wir das nicht genehmigen", meinte sie. Groesser erinnerte an ein Schreiben der Unteren Naturschutzbehörde des Landratsamtes. Diese monierte ein "jahrzehntelanges ordnungs- beziehungsweise baurechtliches Vollzugsdefizit" in dem Bereich. Das Gebiet sei durch "landschaftsverschandelnde Baulichkeiten", Zierpflanzungen, Einfriedungen und abgestellte Fahrzeuge sowie Anhänger "überformt". Die Stadt wurde gebeten, Grundstückseigentümer zum Rückbau von Hütten ohne Bestandsschutz und zum Entfernen von Fahrzeugen aufzufordern. "Das sollte man nicht so negieren", meinte Groesser – und machte ein Fass auf.

Ortsvorsteher Streib entgegnete, dass dort Gartenhäuschen schon seit über 60 Jahren stehen. "Die Streuobstwiesen werden gepflegt und dem Wildwuchs von Brombeeren wird vorgebeugt, was auch der Umwelt dient", meinte er. Das abgelagerte Holz diene zum Heizen. Streib sah die Gefahr, dass Bürger bei einem Verbot Holz in Garagen lagern und Autos dann die Straßen blockieren. "Dann kommt die Feuerwehr nicht durch", gab er zu bedenken. "Das wäre fatal." Und zum Holzmachen sei ein Anhänger notwendig. Die Überprüfung der Häuschen sei keine Aufgabe der Stadt, sondern – wenn überhaupt – des Landratsamtes. Streib meinte, dass die Hütten Bestandsschutz haben könnten. "Wenn die Naturschutzbehörde seit 30 Jahren nicht tätig ist, muss sie sich an die eigene Nase fassen." Thomas Hauser wies darauf hin, dass Bestandsschutz wohl nur für Hütten gelte, die vor den 60er Jahren errichtet wurden. Für ohne Genehmigung errichtete Hütten gebe es keinen Bestandsschutz.

Thomas Schmitz (Grüne) betonte, dass das Landratsamt nur appelliert habe, sich die Lage anzuschauen. "Das ist kein unbilliges Anliegen", meinte Schmitz. "Wer es macht, tut erst einmal nichts zur Sache – ich verstehe die Aufregung nicht."

"Naturschutz ist mir wichtig, eine gepflegte Landschaft tut Naturschutz keinen Abbruch", so Lilliane Linier (SPD). "Wer Grundstücke pflegt, muss auch Geräte unterbringen können." So sah es auch Giuseppe Fritsch (Freie Wähler). "In Corona-Zeiten wird die Natur immer wichtiger", meinte er. "Wir haben ähnliche Vorhaben schon abgelehnt, sollten aber froh sein, wenn jemand Hand anlegt."

Dies sei lobenswert, meinte auch Petra Groesser. "Es muss ja nicht heißen, dass alle Hütten zurückgebaut werden müssen, sondern es erfolgt lediglich eine Prüfung." Bürgermeister Volk beendete schließlich die Diskussion. "Wir sind nicht zuständig für das Baurecht", meinte er. "Es kann nicht uns abverlangt werden, dass wir als Erfüllungsgehilfe die unangenehme Aufgabe erledigen und die Eigentümer ermitteln – da muss das Landratsamt selbst tätig werden."