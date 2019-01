Von Christoph Moll

Neckargemünd. Bei der Straßenbeleuchtung in der Stadt am Neckar ist der Wurm drin. An mehreren Ecken scheint es in mehrerlei Hinsicht zu klemmen, wie in der jüngsten öffentlichen Sitzung des Gemeinderates bekannt wurde. Was ist nur los mit der Straßenbeleuchtung?

Am Marktplatz wurde eine historische Leuchte des Typs Alt-Berlin ... Foto: Alex

Martin Holschuh (Freie Wähler) ärgerte sich: "Am Marktplatz wurden Leuchten gewechselt", berichtete er. Dabei sei eine "schweineteure" historische Leuchte des Typs Alt-Berlin - diese wurden bei der letzten Sanierung des Marktplatzes in den 90er Jahren errichtet - abgebaut und durch eine neue Lampe ersetzt worden, wie es sie nach der Sanierung seit einigen Jahren in der Hauptstraße gibt.

... zum Ärger der Stadträte gegen eine neue Laterne ausgetauscht. Foto: Alex

Das Problem: Im Aufsichtsrat der Stadtwerke - in deren Auftrag kümmert sich die Syna um die Straßenbeleuchtung - wurde beschlossen, so berichteten Räte, dass die historischen Leuchten auf dem Marktplatz nicht erneuert werden. Seltsam ist, dass lediglich eine Lampe ausgetauscht wurde - nämlich jene links neben dem Haupteingang der katholischen Kirche. Rechts davon leuchtet nach wie vor eine alte Laterne - was optisch nicht gerade ein harmonisches Bild abgibt.

"Wo ist die Leuchte hingekommen?", wollte Holschuh nun wissen. Unterstützung kam von Petra Groesser (Grüne): "Das ist eine berechtigte Frage", meinte sie. "Wir haben die Beleuchtung schließlich ausgesucht und bezahlt." Vielleicht sei die Information nicht bei den Stadtwerken oder der Syna angekommen, mutmaßte sie.

Bürgermeister Frank Volk ging darauf nicht weiter ein, sondern sprach ein weiteres Ärgernis an: Die Syna sei informiert, komme aber "seit zwei Wochen nicht in die Gänge" und kriege die Beleuchtung in der Neckarstraße nicht in den Griff. Dort sei es im oberen Teil sehr dunkel, weil mehrere Leuchten nicht funktionieren. Groesser schilderte eine mysteriöse Beobachtung: In der angrenzenden Pfluggasse gehen die Lampen am späten Nachmittag in der Dämmerung an und gegen 21.30 Uhr wieder aus. Um 6.30 Uhr morgens seien die Leuchten dann wieder an. Bürgermeister Volk beobachtete anderes: "In der Neckarstraße war es um 7.30 Uhr noch grabbenacht."