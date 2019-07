Neckargemünd. (bmi) Starker Regen am Freitag und Bauarbeiten in den Tagen zuvor - diese Kombination ist wohl die Ursache für einen nächtlichen Hangabrutsch am Samstagfrüh in der Bürgermeister-Müssig-Straße. Um kurz vor 1 Uhr waren dort Einsatzkräfte von Feuerwehr, Technischem Hilfswerk (THW) und Polizei alarmiert worden. Zwischen zwei Gebäuden war eine Stützmauer abgerutscht. "Sie war vermutlich durch starken Regen aufgeweicht und war so nach unten gesackt", erklärte ein Feuerwehrsprecher vor Ort.

Knapp 20 schwere Steine hatten sich aus dem weichen Sand gelöst und waren teils in die Tiefe gestürzt, weitere Steine drohten sich zu lösen. THW und Feuerwehr begutachteten im Scheinwerferlicht die Statik der Mauer. "Es lag keine akute Gefährdung vor, dementsprechend waren keine sofortigen Maßnahmen nötig", erklärte Michael Willenbacher, der Ortsbeauftragte des THW Neckargemünd, auf RNZ-Nachfrage.

Die Mauer wurde großräumig abgesperrt und entsprechende Warnschilder angebracht. Bewohner des Hauses können nun vorerst nicht mehr durch ihre Tür ihre Wohnung erreichen oder diese verlassen, sondern müssen den Umweg über die Kellertreppe nehmen. Die Einsatzkräfte gaben die weiteren Arbeiten der Baufirma in die Hand, die sich bereits zuvor schon um die Sicherung und Erneuerung der Mauer gekümmert hatte.