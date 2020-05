Unterhalb des Wohngebiets soll das neue Feuerwehrhaus auf einer grünen Wiese am Alten Hofweg gebaut werden. Foto: Alex

Von Christoph Moll

Neckargemünd.Das Wort "Petition" hatte Bürgermeister Frank Volk bisher nicht in den Mund genommen. Auch nicht in der jüngsten öffentlichen Sitzung des Gemeinderates, als das Gremium einen Bebauungsplan auf den Weg brachte. Dieser soll den geplanten und 2,3 Millionen Euro teuren Bau des neuen Feuerwehrhauses im Stadtteil Dilsberg doch noch ermöglichen. Damals hieß es nur, dass Rechtssicherheit geschaffen werden soll, da der bereits erteilte Bauvorbescheid durch das Landratsamt wieder zurückgenommen wurde. Dass dafür eine Petition von Anwohnern verantwortlich war, davon war keine Rede. Nun äußert sich Volk erstmals zu der Petition. Und seine Stellungnahme hat es in sich.

"Äußerst verwundert" sei die Stadt über das Ergebnis der Petition, heißt es. Auf die gestellten Fragen sei der Ausschuss gar nicht eingegangen. "Dementsprechend kann auch keine Rede davon sein, dass sie erfolgreich war", meint Rathauschef Volk. "Eine Lehrkraft in der Schule hätte geurteilt: Thema verfehlt. Setzen! Note 6!"

Hintergrund Neckargemünd.(cm) Das Landratsamt des Rhein-Neckar-Kreises hatte bereits vor zwei Jahren einen positiven Bauvorbescheid für ein neues Feuerwehrhaus auf dem Dilsberg erteilt (siehe Artikel links). Doch die Behörde wurde vom übergeordneten Regierungspräsidium zurückgepfiffen und musste den Bauvorbescheid zurücknehmen, weil das Gebäude im Außenbereich nicht [+] Lesen Sie mehr Neckargemünd.(cm) Das Landratsamt des Rhein-Neckar-Kreises hatte bereits vor zwei Jahren einen positiven Bauvorbescheid für ein neues Feuerwehrhaus auf dem Dilsberg erteilt (siehe Artikel links). Doch die Behörde wurde vom übergeordneten Regierungspräsidium zurückgepfiffen und musste den Bauvorbescheid zurücknehmen, weil das Gebäude im Außenbereich nicht ohne Weiteres zulässig ist. Dabei hatten Anwohner in einer Petition aber hauptsächlich kritisiert, dass das Feuerwehrhaus zu groß und zu teuer sei. Die RNZ fragte beim Landratsamt nach, bei dem auch das "Amt für Feuerwehr und Katastrophenschutz" angesiedelt ist. "Das Feuerwehrhaus wurde aufgrund der Gesamtkonzeption der Stadt Neckargemünd etwas größer geplant, da in dieses Haus auch verschiedene Ausrüstungen der Abteilung Stadt ausgelagert werden sollen, weil dort nicht ausreichend Platz zur Aufbewahrung zur Verfügung steht", teilte Behördensprecherin Silke Hartmann mit. "Es wurde daher eine Gesamtkonzeption mit entsprechender Aufgabenaufteilung erstellt." Grundsätzlich sei für die Planung eines Feuerwehrhauses eine Norm des "Deutschen Instituts für Normung" (DIN) heranzuziehen. "Aus dieser ergeben sich Flächengrößen der einzelnen Funktionsräume in Bezug auf die erforderliche Ausstattung und des Personalansatzes", so Hartmann. "Ohne die Einhaltung der Norm ist bei einem Neubau die Möglichkeit einer Landesbezuschussung nicht möglich." Um das Gebäude zu verkleinern, müsste die Gesamtkonzeption inklusive Bedarfsplan geändert werden. Grundsätzlich sei auch ein gemeinsames Feuerwehrhaus für die zwei Stadtteile Dilsberg und Mückenloch denkbar, wenn Anforderungen wie zum Beispiel die Einhaltung der Hilfsfristen erfüllt sind.

Die Anwohner hätten sich im vergangenen Spätjahr mit der Aussage an den Petitionsausschuss des Landtags gewandt, dass die Stadt den Bau eines überdimensionierten und kostspieligen Feuerwehrhauses plane. Dieses sei unnötig, zu groß und zu teuer. Der Ausschuss monierte aber nun, dass das Vorhaben nicht ohne Weiteres im sogenannten Außenbereich zulässig ist. Dies komme einem Außerkraftsetzen des Feuerwehrgesetzes nahe, findet die Stadt: Denn in diesem stehe, dass die Gemeinde eine leistungsfähige Feuerwehr auszurüsten und zu unterhalten habe. Das alte, viel zu enge Feuerwehrhaus auf dem Dilsberg sei, so Volk, "eine Zumutung für unsere ehrenamtlichen Feuerwehrleute". Deshalb wolle man seit vielen Jahren eine "zukunftsfähige Unterkunft" schaffen.

Wer die schlechte Unterbringung der Dilsberger Wehr kenne, könne kaum zu der Aussage kommen, ein neues Feuerwehrhaus sei "unnötig" – es sei denn, es sei ihr oder ihm gleichgültig. Wenn die Petenten dann noch nachkarten würden mit der Aussage, man habe Angst, die Feuerwehr würde Personen auf der Unterschriftsliste im Notfall nicht helfen, sei das ein Schlag in das Gesicht der Feuerwehrangehörigen, die 24 Stunden täglich und sieben Tage in der Woche selbstlos für alle Menschen, unabhängig von Weltanschauung, politischer Meinung oder sonstigen Unterschiedlichkeiten, ihre Leistungskraft und ihre Gesundheit einsetzen.

So habe die unglücklich gewählte, irreführende Empfehlung in den städtischen Gremien für viel Ärger gesorgt und habe letztendlich den Eindruck entstehen lassen, der Ausschuss habe den Petenten Recht gegeben und vertrete die Auffassung, es brauche kein neues Feuerwehrhaus. Dies sei "eine Ohrfeige mit katastrophaler Wirkung auf das jahrzehntelange ehrenamtliche Engagement der Feuerwehrleute unter extrem schlechten Bedingungen und die berechtigten Sicherheitsbedürfnisse der Dilsberger Bürger". "Die Planung ist auch nicht überdimensioniert, sondern hält sich an die DIN, die für den Bau von Feuerwehrgerätehäusern und deren Ausstattung vorgegeben ist", so der Bürgermeister weiter.

Mit dem Kippen des Bauvorbescheids habe der Ausschuss zweierlei bewirkt: Das Projekt verzögere sich erneut und die bereits genehmigten Zuschüsse von knapp 500.000 Euro seien in Gefahr geraten. "Im vergangenen Jahr kam der Petitionsausschuss mit großem Aufgebot nach Neckargemünd, um stundenlang über einen Gewässerrandstreifen an der Elsenz zu diskutieren", sagt Bürgermeister Volk sauer. "Der Brandschutz für 2000 Dilsberger ist hingegen wohl nicht so wichtig – da hat sich keiner vor Ort umgesehen." Immerhin sei der Stadt nun der Weg aufgezeigt worden, wie sie den Bau rechtssicher realisieren kann. Die Aufstellung des Bebauungsplans sei im Übrigen einstimmig und bei einer Enthaltung ohne Gegenstimmen gefasst worden. Parallel gehe die Stadt jedoch weiter gegen die Rücknahme des Bauvorbescheids und den Beschluss des Ausschusses vor.