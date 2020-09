Neckargemünd. (cm) "Hier standen einmal schöne Blumen. Jetzt leider nicht mehr." Ein Schild mit dieser Aufschrift, wobei das Wort "Blumen" durch ein Bild von Blüten ersetzt ist, lesen alle Passanten auf der Évian-Brücke über die Elsenz in der Altstadt. "Das Schild hat die Stadtgärtnerei angebracht, um auf die schädliche Wirkung des Vandalismus hinzuweisen", teilte Stadtsprecherin Petra Polte auf RNZ-Anfrage mit.

Der Schaden entstehe der Allgemeinheit und es werde mutwillig Engagement zerstört. Hinter der schönen Bepflanzung, für die sich die Gärtner der Stadt jedes Jahr richtig "ins Zeug legen" würden, stecke nämlich viel Arbeit und Idealismus, so Polte.

Bekanntlich hat die Stadt mit Schäden durch Vandalismus zu kämpfen. Mitte August hatten Unbekannte das Geländer samt Fundament an der Bockfelsenhütte aus dem Boden gerissen und damit eine Gefahrenstelle am dortigen Wanderweg geschaffen. Denn dort geht es 90 Meter steil in die Tiefe. Die Stadt hatte den Vandalen ein Ultimatum gestellt. Da sie sich nicht meldeten, wurde Strafanzeige erstattet.

Wenige Tage später wurden dann die Blumen aus Kästen auf der Évian-Brücke herausgerissen und vermutlich einfach in die darunter verlaufende Elsenz geworfen. Angeblich kam es zu ähnlichen Fällen auf Privatgrundstücken. "Die Zerstörungswut, die sich dieser Tage in unserer Stadt zeigt, ist nicht nur sinnlos, sondern vor allem respektlos", teilte die Stadt damals mit. Nun zeigt sie dies auch mit einem Schild.