Von Benjamin Miltner

Neckargemünd. Drei Tage lang Kultur unter freiem Himmel mit sechs Programmpunkten und rund zwölf Stunden Unterhaltung: Das erwartet die Besucher von "Kultur im Park" . Von Freitag bis Sonntag, 9. bis 11. Juli, verwandelt sich der Menzerpark zur Schaustätte für Musikkünstler verschiedenster Richtungen. "Nachdem die ersten Öffnungsschritte dank sinkender Inzidenzen vollzogen sind, wollen wir uns nun für die Kulturförderung engagieren", erklärt Bürgermeister Frank Volk in einer Mitteilung der Stadt.

> Die Idee: Es wird wieder nichts: Wie 2020 war der Stadt auch in diesem Jahr recht früh klar, dass das für den 10. Juli anvisierte Altstadtfest nicht in üblicher Form möglich ist. "Wir wollten eine Alternative dazu bieten, aber keine abgespeckte Altstadtfest-Variante", meint Petra Holzer vom Stadtmarketing. Sondern was ganz anderes, was es lange nicht gab – was ein Lichtblick wäre. Und so entstand die Idee eines "kleinen, feinen Kulturevents" im Umfeld der Villa Menzer, das Stadtmarketing, Verwaltung, Kulturbühne und Kulturverein zusammen auf die Beine gestellt haben. "Mit Kultur im Park ermöglichen wir regionalen Künstlern eine Bühne und den Bürgern eine niederschwellige, sichere und tolle Veranstaltung", ist Stadtsprecherin Petra Polte überzeugt. Was den Veranstaltungsort angeht, knüpft man an die früheren Formate "Musik im Menzerpark" und "Jazz im Park" an.

> Die Regeln: Für jede der insgesamt sechs Veranstaltungen – fünf Konzerte und ein Kindernachmittag – gibt es jeweils 200 Einzeltickets. "Laut aktueller Corona-Verordnung dürften wir wesentlich mehr, bis zu 750 Besucher zulassen", berichtet Holzer. Dies würde aber der Platz im Menzerpark nicht hergeben und auch den organisatorischen Aufwand sprengen. "200 passt wunderbar, so können die Leute mit Abstand und gutem Gefühl sitzen", meint Holzer. Die Tickets werden zwecks Kontaktnachverfolgung namentlich ausgestellt, auf dem kompletten Areal wird auf die AHA-Regeln geachtet und der Park wird mit Stühlen statt wie früher Bierbänken als Sitzgelegenheit ausgestattet. Was die Bewirtung angeht, wird es laut Holzer ein Getränkeangebot und eventuell kleine Snacks, aber keine warme Mahlzeiten geben.

> Das Programm: Mit " Café del Mundo" gastiert das laut Ankündigung "derzeit angesagteste Flamenco-Gitarristen-Duo Deutschlands" am Freitag von 19 bis 21 Uhr im Menzerpark. Klassik und Jazz, Techno und World Music gehören zu ihrem Repertoire. Der Samstagnachmittag gehört von 15 bis 17 Uhr der Musik- und Orchesterschule Neckargemünd. Petra Holzer verspricht "einen bunten Reigen aus Streichern, Akkordeonensembles sowie weiteren Bands" und freut sich, vielen Schülern die Möglichkeit für einen Auftritt zu bieten. Den Abend von 19 bis 21 Uhr gestaltet mit "The Rockin‘ Country Band" ein Heidelberger Musikerquartett mit Elementen aus Rock, Pop, Folk und Country. Den Sonntag leitet bereits um 11 Uhr das Neckargemünder-Wiesenbacher Trio "Intermezzo" mit einer Jazz-Matinee ein. Von 15 bis 17 Uhr gibt es beim Kindernachmittag zunächst das afrikanisch-musikalische Märchen "Das Waisenkind und die Leute von Juguyaso" (35 Min) zu sehen und hören, ehe "Maximus der Magier" seine Zaubershow aufführt. Und zum Abschluss tritt von 19 bis 21 Uhr das Akustik-Quartett "Les Primitifs" mit Klängen aus den Bereichen Rock, Pop und Jazz auf. "Wir haben bei der Auswahl auf Musik geachtet, die man gut und gediegen sitzend hört, wo es einem mal in den Füßen juckt – man aber nicht herumhopsen muss", erklärt Holzer.

Info: Tickets gibt es im Internet unter www.neckargemuend-shop.de