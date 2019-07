Von Christoph Moll

Neckargemünd. Welche Ausstattung benötigt die Feuerwehr? Diese Frage beantwortet der Feuerwehrbedarfsplan. In Neckargemünd stammte dessen jüngste Version aus dem Jahr 2010 und war deshalb nicht mehr aktuell. "Er sollte 2015 fortgeschrieben werden, was aber nicht erfolgt ist", erklärte Bürgermeister Frank Volk in öffentlicher Sitzung des Gemeinderates. Dies holte das Gremium einstimmig nach.

"Wir sind unter Druck", gestand Volk. "Wir brauchen den Plan für Zuschüsse." So zum Beispiel für die 175.000- Euro-Förderung für das neue Feuerwehrhaus auf dem Dilsberg, für das es bei der Baugenehmigung durch das Landratsamt Verzögerungen gebe. Dieses fordere einen gültigen Bedarfsplan.

Der Bedarfsplan besage nicht, welche Investitionen erfolgen müssen, sondern welche Investitionen getätigt werden sollten, betonte der Rathauschef. Es sei zudem sinnvoll, dass der "alte" Gemeinderat mit seinem großen Wissen die Fortschreibung beschließe.

Bei mehreren Vorbesprechungen seien bereits zahlreiche Änderungen in den Plan eingebracht worden. "Wir haben nicht mehr über die Investitionen diskutiert, sondern über deren Zeitpunkte", so Volk. Beim bisherigen Plan sei alles umgesetzt worden - wenn auch teils etwas später als vorgesehen.

Was berücksichtigt der Bedarfsplan? Markus Hasch vom Büro "forplan" betonte, dass die Stadt nach dem Feuerwehrgesetz "auf ihre Kosten eine den örtlichen Verhältnissen entsprechende leistungsfähige Feuerwehr aufzustellen, auszurüsten und zu unterhalten" habe. Dabei spielen die Bebauung, besondere Objekte wie Kliniken, Verkehrswege und die Vegetation eine Rolle. Für Neckargemünd sah Hasch eine "mittlere Gefahr". Insbesondere in den Stadtteilen bestehe wegen der dörflichen Struktur eher eine geringere Gefahr. Für einen "Standardbrand" gelte, dass die erste Einheit nach maximal zehn Minuten an der Einsatzstelle sein müsse, die zweite nach maximal 15 Minuten.

Wie hoch ist die Zahl der Einsätze und wie viele Feuerwehrleute gibt es? Die Zahl der Einsätze der Neckargemünder Feuerwehr sei zwischen den Jahren 2011 und 2018 von 157 auf bis zu 301 jährlich gestiegen. Im vergangenen Jahr entfielen 183 Einsätze auf die Abteilung Neckargemünd, 47 auf Mückenloch sowie jeweils 15 auf Dilsberg und Waldhilsbach. Dies seien hohe Einsatzzahlen für eine freiwillige Feuerwehr, meinte Hasch. Es überwiege die technische Hilfeleistung von der Rettung der Katze auf dem Baum bis zu Verkehrsunfällen und Hochwasser.

Die Abteilung Neckargemünd hat derzeit 71 aktive Mitglieder, jene in Dilsberg 33, jene in Mückenloch 24 und jene in Waldhilsbach 29. "24 Aktive sind auch schon das Minimum für eine Abteilung", meinte Hasch. Es seien Maßnahmen notwendig, um mehr Nachwuchs auszubilden und ausgebildete Mitglieder zu halten. Um die Ehrenamtlichen zu entlasten, sollte man über eine personelle Verstärkung der Verwaltung mit einem Feuerwehr-Sachbearbeiter sowie einen hauptamtlichen Kommandant nachdenken. "Die Ehrenamtlichen sollten sich auf Übungs- und Einsatzdienste konzentrieren können", meinte Hasch.

Wie ist die Situation bei den Gerätehäusern? Bei den Gerätehäusern sah der Fachmann vor allem in Dilsberg Handlungsbedarf, wo - wie bereits erwähnt - ein neues Feuerwehrhaus gebaut werden soll. Das bisherige Gerätehaus sei zwar hübsch, aber kein Funktionsbau. Es gebe lediglich zwei Stellplätze für Einsatzwagen und keine zusätzlichen Räume und keine sanitären Anlagen. "Das Gebäude entspricht nicht den Anforderungen an ein Feuerwehrhaus", sprach Hasch Klartext. Die Einsatzkräfte müssten sich neben dem Fahrzeug umziehen, was sich negativ auf die Ausrückzeit auswirke.

Auch das im Jahr 1956 gebaute und 2001 erweiterte Feuerwehrhaus in Neckargemünd sei eigentlich zu klein. Dennoch gebe es hier Aufenthaltsräume, Umkleiden und sanitäre Einrichtungen. In Mückenloch gibt es nur zwei Stellplätze und Aufenthaltsräume. "Hier besteht deutlicher Handlungsbedarf", so Hasch. In Waldhilsbach sei der "bauliche Zustand" zwar ausreichend. Generell müsse aber das Umziehen in der Fahrzeughalle mit Abgasen vermieden werden - eventuell durch An- oder Umbauten.

Was ist beim Fuhrpark zu tun? Der Fuhrpark der Feuerwehr sei zugegeben nicht klein, aber notwendig. Der "massive Investitionsstau" früherer Jahre sei nicht mehr vorhanden, so Hasch. "Damit das aber so bleibt, muss der Fuhrpark kontinuierlich weiterentwickelt werden." Bei der Abteilung Neckargemünd gelte es, in diesem oder im nächsten Jahr das 33 Jahre alte Tanklöschfahrzeug zu ersetzen. Dies sei auch eine Sicherheitsfrage, wenn sechs Einsatzkräfte nicht angeschnallt in einer Kabine unterwegs seien. Im Jahr 2021 sei das Löschfahrzeug an der Reihe, bevor dann 2023 Ersatz für die Drehleiter notwendig werde. Außerdem solle man über einen Mannschaftstransportwagen nachdenken - auch für die Jugend. In Dilsberg seien im Jahr 2021 ein neues Löschfahrzeug und ein Transport-Gerätewagen geplant, in Mückenloch 2022 ein Rettungsboot und in Waldhilsbach in diesem oder nächsten Jahr ein neues Löschfahrzeug. Für den Gesamtkommandant sei ein Auto denkbar.

Bürgermeister Volk betonte, dass es im Stadtgebiet zwar vier Abteilungen, aber nur eine "Feuerwehr Neckargemünd" gebe. "300 Einsätze im Jahr nötigen allen Respekt ab", meinte er. "Feuerwehr ist eine Pflichtaufgabe, für die wir auf motivierte Ehrenamtliche angewiesen sind." Wer in einer Notlage sei, freue sich, wenn die Feuerwehr komme und helfe, meinte der Rathauschef.

Es gelte, den Bedarfsplan in den nächsten fünf Jahren umzusetzen. Wenn ein Einsatzfahrzeug irreparabel defekt sei, müsse man aber schneller reagieren. Die Feuerwehr sei insgesamt gut ausgestattet. "Wir kennen jetzt die Defizite, an denen wir arbeiten müssen", so Volk. Die Nachwuchsarbeit sei in den vergangenen Jahren besser geworden, die Jugendfeuerwehren seien sehr aktiv. "Wir hoffen, dass der Nachwuchs auf Dauer die Leistungsfähigkeit sichert", so Volk.

Stadträte äußern sich zum Feuerwehrbedarfsplan:

> Steffen Wachert (Freie Wähler) sprach die Erhöhung auf 2,75 Stellen für Gerätewarte und einen möglichen hauptamtlichen Kommandanten an. Bürgermeister Frank Volk sagte, dass mehr Gerätewarte der Stadt auf Dauer durch bessere Wartung und Pflege des Einsatzmaterials Geld sparen. Ein hauptamtlicher Kommandant sei keine Pflicht, aber man könne sich darüber Gedanken machen.

> Hermino Katzenstein (Grüne) wollte wissen, woher die Steigerung der Einsatzzahlen in den vergangenen Jahren kommt. "Es gibt deutlich mehr Unwetter, dazu kamen Hochwasser und Stürme", erklärte der Neckargemünder Abteilungskommandant Dirk Weinmann, der auch stellvertretender Fachbereichsleiter bei der Stadtverwaltung ist. "Die Feuerwehr ist oft die billige Lösung", ergänzte Bürgermeister Volk. "Sie wird oft zum Beispiel statt eines Schlüsseldienstes gerufen." Entlastung gebe es dadurch, dass Ölspuren nun von einer Fachfirma beseitigt werden. Die Feuerwehr sichere nur noch die Einsatzstelle ab.

> Petra Groesser (Grüne) fragte, warum das neue Notstromaggregat im Neckargemünder Feuerwehrhaus nicht funktioniere. "Beim Anklemmen wurde ein Fehler in der Elektroinstallation festgestellt", berichtete Volk. Nun sei ein Gutachten notwendig, um Schäden an Feuerwehrfahrzeugen zu vermeiden. Auf Groesser-Nachfrage betonte Volk, dass die Maßnahmen im Bedarfsplan nicht verpflichtend seien. "Die Finanzmittel müssen erst zur Verfügung stehen", betonte Volk. Für eine neue Drehleiter seien immerhin 750.000 Euro notwendig.

> Anne von Reumont (CDU) meinte, dass die Stadt jetzt schon anfangen könne, "für eine Drehleiter zu sparen". Sie hätte sich gewünscht, dass der neu gewählte Gemeinderat den Plan beschließe, weil dieser von diesem auch umgesetzt werden müsse. Sie betonte, dass es eine Feuerwehr in Neckargemünd gebe, die Abteilungen würden sich gegenseitig helfen. "Mein Feuer - Dein Feuer" gebe es nicht mehr. Die Einsatzkräfte müssten weiter entlastet werden. Ausgebildete Feuerwehrleute müssten unbedingt gehalten werden. "Es ist klar, dass wir investieren müssen und auch wollen", so von Reumont. "Wir müssen Geld nicht nur in die Hand nehmen, sondern auch ausgeben." Der Plan sei insgesamt überzeugend.

> Winfried Schimpf (SPD) sah den Bedarfsplan als "Leitlinie", weshalb er auch vom alten Gemeinderat beschlossen werden könne. "Alle Investitionen kommen ohnehin noch in den Gemeinderat", sagte Schimpf und meinte augenzwinkernd: "Vielleicht sind ja die neuen Räte dankbar, dass sie nicht den Plan lesen müssen." Er betonte, dass Pflege wichtig sei und zum Erhalt der Fahrzeuge beitrage.

> Thomas Schmitz (Grüne) zeigte sich überrascht, dass die Neckargemünder Abteilung im Schnitt jeden zweiten Tag ausrücke. "Da kann man froh sein, dass viele Einsatzkräfte bei der Stadt arbeiten", meinte er. "Dann bleibt nur dort die Arbeit liegen." Der Bedarfsplan sei mit heißer Nadel gestrickt, betonte Schmitz. Nun müsse man schnell entscheiden, weil die Zeit davonlaufe. Schmitz sah Argumente für einen hauptamtlichen Kommandanten. Eine gute Ausstattung sei notwendig - auch damit die vier Abteilungen gut miteinander arbeiten können. Bürgermeister Volk betonte, dass der Plan nicht auf die Schnelle erstellt worden sei. Es handle sich um eine Fortschreibung, die seit einem Jahr laufe.