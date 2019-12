Lichterglanz am Neckar: Besonders stimmungsvoll präsentierte sich wieder der Weihnachtsmarkt auf dem Neckarlauer, an dem auch das Schiff „Alt Heidelberg“ Station machte. Fotos: Alex

Von Anna Haasemann-Dunka

Neckargemünd. 20 Stände, ein Kiosk-Häuschen, ein Karussell und ein Schiff der Weißen Flotte mit weiteren acht Angeboten – das war der „Weihnachtsmarkt am Fluss“ von Freitag bis Sonntag ganz nüchtern in Zahlen betrachtet. Vereine, Privatleute und Gewerbetreibende waren für die Weihnachtsmarktbesucher da, die bereits zur Eröffnung am Freitagabend in großer Zahl kamen.

Die Kinder der Kindergärten Rumpelstilzchen und Feuertor gestalteten mit Liedern und Gedichten den stimmungsvollen Auftakt. „Bis Weihnachten, bis Weihnachten ist nicht mehr weit“ sangen sie in der Liedzeile des Detlev-Jöcker-Weihnachtslieds „Dicke rote Kerze“. Und tatsächlich: In gut zwei Wochen ist es so weit. Leicht fand sich das eine oder andere Geschenk: Süßigkeiten, Holz- und Dekoartikel, fair gehandeltes afrikanisches Kunsthandwerk, Strickwaren, Schmuck, Liköre, Kinderbekleidung, Stickereien, Dekotassen, Weihnachtskränze, Karten, Bade- und Pflegeprodukte oder Puppen waren im Angebot.

Beim Schlendern und Entdecken musste niemand hungrig bleiben. Die leckere Kürbissuppe schmeckte dabei genauso gut wie Dampfnudeln, Langos, Bratwürste oder Chili con Carne. Zum Glück regnete es noch nicht ganz so heftig, was sich das Wetter für den Samstag vorbehielt. Da blieben manche doch lieber zu Hause. Wer sich dennoch traute, rettete sich auf das Weihnachtsschiff der Weißen Flotte, das am Neckarlauer vor Anker lag. Auch hier konnte man sich gastronomisch verwöhnen lassen.

Die Kleinen der Kindergärten Rumpelstilzchen und Feuertor eröffneten den Weihnachtsmarkt mit Liedern und Gedichten. Fotos: Alex

Bürgermeisterstellvertreter Jürgen Rehberger warb bei der Eröffnung für das attraktive Begleitprogramm zum Weihnachtsmarkt mit Bastelangebot der Klasse 7c vom Max Born-Gymnasium oder der weihnachtlichen Zauberwerkstatt für Kinder – beides auf dem Schiff. Später las Myra Peschkowa hier Adventsgeschichten. Auf der überdachten Bühne auf dem Neckarlauer lockte ein attraktives Programm, das aber nur mit Schirm oder unter den Dächern der Stände zu genießen war.

Mitmach-Percussion der Musikschule und der Auftritt der Christmas-Rockband standen auf dem Programm. Außerdem lud die Musikschule zum Adventskonzert in die St. Ulrichskirche ein. Die wichtige Ensemble-Arbeit und die Vorbereitung junger Talente auf den Wettbewerb „Jugend musiziert“ setzten Akzente. Am Ende stimmten die Besucher in Advents- und Weihnachtslieder ein.

Solche konnten am Sonntag auch beim Auftritt des Neckargemünder Posaunenchors mitgesungen werden. Weitere Bastelangebote auf dem Schiff, die Zaubervorstellung von „Maximus dem Magier“ sowie Auftritte der Kinder der Tanzschule Nuzinger und der Christmas-Rockband vervollständigten das Programm. Ebenfalls geöffnet hatte das Museum im Alten Rathaus und zeigte seine Ausstellung über Kleindenkmäler.

Bereits am Freitagabend war es Zeit für den Nikolaus, den die Kinder auf der Bühne sehnsüchtig herbeiriefen. Der Nikolaus – dargestellt von Thomas Muley – bahnte sich mit dem Christkind – das war in diesem Jahr Franziska Böhm – den Weg durch die Menschentraube vor der Bühne, um nach Gedichtvorträgen die Kinder zu beschenken.