Neckargemünd. (cm) Die Stadt hat die Reißleine gezogen. Um 9.33 Uhr kam gestern die Mitteilung aus dem Rathaus, dass die Versteigerung einer angeblich historischen Flasche mit algerischem Wein aus der traditionsreichen Weinhandlung J. F. Menzer zugunsten des Vereins "Villa Menzer" abgeblasen ist. Bürgermeister Frank Volk hatte am Morgen im Urlaub in Österreich den RNZ-Artikel über die Zweifel am Alter der Flasche gelesen und entschieden, die eigentlich noch bis heute gehende Auktion sofort zu stoppen. Bekanntlich wurde die Flasche mit der Information versteigert, dass sie etwa 100 Jahre alt sei. Dem widersprachen Experten und schätzten das Alter auf maximal 50 Jahre. "Die Zweifel waren zu groß", sagte Volk. "Es soll nicht heißen, dass die Auktion nicht einwandfrei war - dafür geben wir den Namen der Stadt nicht her."

Volk zeigte sich von den neuen Informationen "sehr überrascht". Mit dem Ende der Auktion wolle die Stadt allen Diskussionen bis hin zu Schadenersatzansprüchen vorbeugen. Schließlich hätten die Bieter geglaubt, Inhalt und Flasche seien etwa 100 Jahre alt. Diese Information stamme vom Verein "Villa Menzer", so Volk. Nach Recherchen der Stadt habe Menzer bis zum Ende des Ersten Weltkriegs algerischen Wein importiert - was aber umstritten ist. "Wir sind davon ausgegangen, dass das stimmt", so Volk. "Wenn das wahre Alter nachgewiesen ist, starten wir gerne eine neue Versteigerung." So sei es möglich, dass die Flasche wirklich etwa 100 Jahre alt ist, aber in den 1970er Jahren neu etikettiert wurde, so Volk. Dafür sprechen die Schriftarten und der kleine Buchstabe "e" vor der Literangabe, der für ein EU-weites Einheitsmaß steht. Dieses gibt es erst seit 1976. Denkbar sei auch, dass Flasche und Inhalt jünger seien, so Volk. Die Weinhandlung Menzer gab es aber nur bis 1955. Eine Fälschung hält der Bürgermeister dennoch für unwahrscheinlich.

Bis gestern hatten übrigens nur zwei Personen Gebote abgegeben. Sie wurden informiert. Das Höchstgebot lag bei 65 Euro. "Der Schaden hält sich deshalb in Grenzen", meint Volk. "Lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende."

Die Flasche soll nun an den Verein zurückgehen. Dessen Vorsitzender Claus Petschmann will keinen Schuldigen suchen. "Es ist unglücklich gelaufen", meint er. "Der Abbruch der Auktion ist aber verständlich und vernünftig." Petschmann glaubt, dass die Flasche in den 1970er Jahren vom früheren Betreiber der Weinhandlung abgefüllt und etikettiert wurde. Der Verein werde keine weiteren Nachforschungen unternehmen. Petschmann liebäugelt damit, die Flasche ans Heidelberger Verpackungsmuseum zu spenden. Denkbar sei auch, dass sie bei einer "historischen Benefizweinprobe" im Keller der Villa Menzer geöffnet wird. Dazu hofft Petschmann auf Unterstützung von Norbert Girnth. Der frühere Wirt der "Griechischen Weinstube" besitzt (echte) über 100 Jahre alte Menzer-Weine und hatte eine Flasche angeboten. Eine Versteigerung will der Verein nun aber nicht mehr ...