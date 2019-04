Neckargemünd. (cm) Das ging schnell: Erst vergangene Woche hatte der Asylkreis über das ökumenische Kirchenzentrum Arche eine Spendenaktion zugunsten der im November 2018 abgeschobenen Amela Memedi und Haris Kalburi gestartet. Und nun ist die für eine frühere Rückkehr nach Deutschland notwendige Summe schon fast komplett eingegangen.

Die beiden Mazedonier mussten nach vier Jahren zurück in ihr Heimatland, obwohl sie beide arbeiteten und zuletzt sogar ihre Wohnung in Neckargemünd selbst bezahlen konnten. Der Fall hatte besonders für Wirbel gesorgt, da die 28-Jährige Krankenschwester ist und einen hierzulande gefragten Beruf ausübt.

Es gilt: Erst drei Jahre nach einer Abschiebung ist eine legale Wiedereinreise nach Deutschland als Arbeitsmigrant möglich. So lange wollen und können Memedi und Kalburi aber nicht warten, da sie als Roma in ihrer Heimat benachteiligt werden. Die Behörden stellten eine Verkürzung der Einreisesperre auf zwölf Monate in Aussicht.

Voraussetzung: Die Kosten für die Abschiebung von 5400 Euro werden vorgestreckt. Nun kamen bereits 3200 Euro zusammen, den Rest gaben Mitglieder des Asylkreises dazu. Die Spendenaktion läuft aber weiter. Am heutigen Donnerstag hat Amela Memedi einen Termin auf der deutschen Botschaft in Skopje. "Jetzt ist unser Teil getan", sagt Ilka Schlüchtermann vom Asylkreis. "Nun sind die Behörden wieder am Zug."