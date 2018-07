Neckargemünd. (cm) Bei Temperaturen von um die 30 Grad in einem Aufzug steckenbleiben: Genau das ist am Montagvormittag drei Schülern des Schulzentrums am S-Bahnhof Neckargemünd-Altstadt passiert.

Glücklicherweise gelang es der alarmierten Feuerwehr nach eigenen Angaben, die Türen des Aufzugsschachtes an Gleis eins in Fahrtrichtung Heidelberg schnell zu öffnen. So bekamen die Schüler zumindest frische Luft.

Und so konnten die jungen Leute auch mit Getränken versorgt werden. Dennoch dauerte es, bis die Schüler den Aufzug verlassen konnte. Es musste nämlich ein Mitarbeiter der Bahn kommen, der schließlich den Aufzug nach unten bewegen konnte. Die Schüler blieben glücklicherweise unverletzt.