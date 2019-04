Neckargemünd. (cm) Die Bedrohung des bekannten Stadt-Kritikers Karl Malik schlägt in Neckargemünd hohe Wellen. Nun reagieren Stadtverwaltung und Gemeinderat mit einem Schreiben an den Mitgründer der Initiative "Neckargemünd im Aufbruch" (Nia). Der 69-jährige Unternehmensberater hatte kürzlich einen Drohbrief erhalten. Außerdem wurden Reifen an seinem Auto sowie dem Wagen seiner Frau zerstochen und es gab nächtliche Drohanrufe. Malik hatte daraufhin seinen Rückzug aus Nia bekannt gegeben.

In dem von Bürgermeister Frank Volk sowie den Fraktionsvorsitzenden Jürgen Rehberger (Freie Wähler), Anne von Reumont (CDU), Winfried Schimpf (SPD) und Petra Groesser (Grüne) unterzeichneten Schreiben heißt es, dass man sowohl über den Drohbrief als auch über die Sachbeschädigungen "schockiert und fassungslos" sei. "Auch wenn Differenzen sowohl in der Sache als auch in der Vorgehensweise zwischen Nia, Stadtverwaltung und Gemeinderat bestehen, so ist die Austragung von Meinungsverschiedenheiten in der Demokratie gerade unser aller Stärke und darf keinesfalls von Drohungen gegen Leib und Leben, Sachbeschädigungen oder andere derartige Mittel bedroht werden", heißt es. "Gemeinderat und Stadtverwaltung verurteilen solche Angriffe auf das Schärfste."

Die Vorfälle seien "inakzeptabel und nicht zu dulden", ergänzte Volk auf RNZ-Nachfrage. "Ich konnte mir nicht vorstellen, dass so etwas in unserer Stadt passiert." Wichtig sei nun, dass die Polizei den oder die Täter finde. Es gelte, nun "klare Kante" zu zeigen. "Es tut uns sehr leid, dass Sie derartige Anfeindungen ertragen mussten und wir distanzieren uns auf das Entschiedenste von Personen, die derart vorgehen", heißt es im Schreiben an Malik.

Bürgermeister und Räte wehren sich aber gegen den von Nia-Gründer Thomas Ax geäußerten Verdacht, dass "eine rechte Szene den Bürgermeister zu unterstützen sich berufen fühlt". Diese Spekulation sei "vollkommen indiskutabel". "Es gibt hierfür kein einziges Indiz und wir lassen nicht zu, dass hier versucht wird, unsere Stadtverwaltung derart zu diskreditieren", heißt es. Ein beschriebenes "Klima der Angst und Einschüchterung" könne man "in keiner Weise wahrnehmen". Das Gegenteil sei der Fall: "Stadtverwaltung und Gemeinderat stehen jederzeit für einen sachlichen Dialog und für gelebte Demokratie, in der jede Meinung öffentlich geäußert werden darf und soll."