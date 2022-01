Von Benjamin Miltner

Neckargemünd. Alles begann mit dem Hunger kurz nach dem Aufstehen. Für Marie Klamroth und Martin Schottenheimer sollte es an diesem Sommermorgen ein Rührei sein. So weit, so normal in einem deutschen Haushalt. Nur sind die Neckargemünderin und der Leimener seit mehreren Jahren Veganer, verzichten also in ihrer Ernährung komplett auf tierische Produkte – eijeijei! Nun aber waren Appetit wie Ehrgeiz der beiden gelernten Lebensmitteltechniker geweckt. Nach einigen Experimentierstunden in der heimische Küche stand nicht nur das ersehnte Rührei auf dem Tisch – sondern auch gleich eine Geschäftsidee.

Das ist der Ursprung vom frisch gegründeten Neckargemünder Unternehmen "scramVegg", eine Wortneuschöpfung angelehnt an das Rührei im Englischen – scrambled egg – und dem Bezug zum Veganen. Angesprochen fühlen sollen sich in erster Linie Menschen, die etwa aus Tierwohl auf deren Produkte verzichten und "seit gefühlter Ewigkeit kein Rührei mehr zum Frühstück gegessen" haben, wie Marie Klamroth es beschreibt. Der Anspruch der 26-Jährigen: "Es sollte ein Produkt sein, welches wir selbst sofort mit gutem Gewissen kaufen und essen würden."

Also wurden zunächst "rote Linien" definiert. Das Rührei sollte kein Tierleid verursachen, also vegan sein. So natürlich und gesund wie möglich sein, also ohne unnötige Zusatzstoffe und Verdickungsmittel. Unverträglichkeiten vermeiden, also kein Gluten. Umweltfreundlich sein, also das teils in Verruf geratene Soja ausschließen sowie eine nachhaltige Verpackung haben. Und gleichzeitig auch für den Kochanfänger und die Oma einfach wie schnell zubereitet sein. Mit anderen Worten: eine Eier legende Wollmilchsau eben.

Sieht aus und schmeckt wie Ei – ist aber keines: das vegane Rührei aus Kichererbsen. Foto: privat

Die beiden Lebensmittelprofis – unter anderem mit Erfahrung als Produktentwickler bei ADM Wild in Eppelheim – machten sich flugs ans Werk. "Wir haben schon an die 20 Versuche in der eigenen Küche gedreht, ehe wir mit dem Ergebnis zufrieden waren", erzählt Martin Schottenheimer schmunzelnd. Der 36-Jährige erinnert sich an etliche Klumpen, verbrannte Finger, falsche Backpulver und Farben. Aber nach vielen Fehlschlägen stand am Ende quasi das Gelbe vom Ei.

Wie schmeckt sie also, die "Fertigmischung zur Zubereitung eines Ei-freien Rühreis", wie es in der Produktbeschreibung heißt? "Eiartig, aber nicht eigleich, nicht so ,quietschig’ wie ein echtes Rührei, etwas fluffiger und mit einer leicht-nussig bis käsigen Note", beschreibt Klamroth ihr Geschmackserlebnis.

Das genaue Rezept bleibt naturgemäß geheim, nicht aber die Bestandteile: Kichererbsenmehl als Lieferant von Proteinen und Ballaststoffen, Weinstein-Backpulver für die Konsistenz, Kurkuma für die Farbe und Hefeflocken sowie Kala Namak, auch als Schwarzsalz bekannt, für den Geschmack. Letzteres sorgt für das "Eiartige" der Mischung – und beim ersten Ausprobieren für einen Schreckmoment: "Beim Anrühren der Pulvermischung entfaltet das Kala Namak seinen typischen, kurzen Schwefelgeruch, der sich aber schnell verflüchtigt", erklärt Klamroth.

Ende Oktober sind die beiden Jungunternehmer auf den Markt gegangen. Zunächst lief der Vertrieb für ihr Produkt, das neben Rührei auch als Omelette, Pfannkuchen sowie zu vielen weiteren veganen Speisen verarbeitet werden kann, nur über den eigenen Internetshop. "Wir haben Kunden aus ganz Deutschland, bereits rund 1000 Päckchen verkauft und mittlerweile ist ,scramVegg’ auch bei einigen Restaurants und Supermärkten erhältlich", erzählen die Beiden stolz.

Das Interesse und der Markt sind also groß – und die Konkurrenz auch: "Ein größerer Lebensmittelhändler hat bei uns bestellt – und ein paar Wochen später ein ähnliches Produkt auf den Markt gebracht", erzählt Klamroth. So war "scramVegg" ihren Entwicklern zufolge das erste vegane Rührei ohne Soja in Europa – aber nur sehr kurz das einzige. "Schön, dass wir scheinbar einen Nerv getroffen haben und unsere Idee so gut war, dass es Nachahmer gibt", nimmt Schottenheimer es sportlich.

Mit den Preisen und den Werbebudgets der Großindustrie kann das Neckargemünder Start-up nicht mithalten. Vielmehr soll es sich über Geschmack, Qualität, nachhaltige Verpackung und die Natürlichkeit ihres Produktes ohne unnötige Zusatzstoffe oder Geschmacksverstärker abheben. Und auch ein wenig mit Augenzwinkern. So setzt das Duo auf ausgefallene Paketnamen wie "Oh weier", "Ach du Dickes Ei", und "Eipokalypse" oder lockt "vegane Pumper" damit an, dass der Eiweißgehalt von "scramVegg" pro Portion höher liegt als beim herkömmlichen Ei.