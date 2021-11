Von Christoph Moll

Neckargemünd. Eigentlich schien alles klar. Mit deutlicher Mehrheit hatte der Gemeinderat im Oktober beschlossen, den Weg für einen städtischen Bebauungsplan für Rainbach zu bereiten und damit für Ruhe im Ortsteil zu sorgen. Dort plant bekanntlich der Investor RED auf dem Areal der früheren Gaststätte das umstrittene Bauvorhaben "Rainbach 2.0". Mit einem eigenen Bebauungsplan für das gesamte Areal nördlich der Ortsstraße sollte die Stadt die Planungshoheit zurückgewinnen, nachdem ein Bürgerentscheid im September das Verfahren zu einem vorhabenbezogenen Bebauungsplan beendet hatte. Aktuell hätte das Landratsamt das letzte Wort. Doch nun kam alles anders. Der Aufstellungsbeschluss zu einem städtischen Bebauungsplan wurde nicht getroffen. Die Rolle rückwärts sorgte für einen Eklat.

Zu Beginn der Sitzung hatte sich Dirk Staudenmaier von der Bürgerinitiative "Achtung! Rainbach und Neckartal" zu Wort gemeldet, die sich gegen eine massive Bebauung sowie die geplanten schiffsrumpfartigen Gebäude – "Schiffchen" genannt – wehrt und den Bürgerentscheid angestrengt hatte. "Uns wundert sehr, dass im Vorfeld der Sitzung ein Runder Tisch mit dem Investor stattfand und dazu keine Ergebnisse veröffentlicht wurden", kritisierte Staudenmaier. Bürgermeister Frank Volk erwiderte, dass der Gemeinderat diesen gewünscht hatte. Es sei eine gemeinsame Pressemitteilung geplant gewesen, doch der Investor habe diese vor der Sitzung nicht freigegeben.

Es war dann Anne von Reumont (CDU), die beantragte, den Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan und die dazugehörige Veränderungssperre im Namen ihrer Fraktion und der Grünen von der Tagesordnung zu nehmen. Die Begründung dazu lieferte Felix Konrad (Grüne). Für den Beschluss sei es zu früh, meinte er: "Wir haben es geschafft, wieder ins Gespräch zu kommen." Auf dem Tisch liege nun ein Kompromissvorschlag des Investors, der wesentliche Forderungen der Kritiker erfülle und ein erneutes Entgegenkommen darstelle. So seien keine "Schiffchen" mehr am Neckarufer geplant, sondern Mehrparteienhäuser; "in Dachform und Architektursprache ortsbezogener und zurückhaltender". Klar sei auch geworden, dass keine Seite an einer weiteren Eskalation interessiert sei. Bekanntermaßen sei der Investor vielerorts in Neckargemünd aktiv, ein Rechtsstreit passe nicht ins Konzept und wäre das letzte Mittel. Einen städtischen Bebauungsplan halte man aber weiter für einen möglichen Weg.

Steffen Wachert (Freie Wähler) hielt dagegen. Der mehrheitliche Wille der Bürger verpflichte dazu, in Rainbach endlich Sicherheit und Klarheit mit einem unabhängigen Bebauungsplan zu schaffen. Er erinnerte an den fraktionsübergreifenden Beschluss dazu. Lange genug habe man die Sorge gehabt, dass die Stadt auf die Bebauung nur unwesentlichen Einfluss nehmen könnte. "Wir haben heute die Chance, die wir unter anderem in großen Teilen Kleingemünds versäumt haben, verbindliche Vorgaben für dieses Baugebiet zu machen", so Wachert. Er forderte alle Räte auf, einem Aufstellungsbeschluss zuzustimmen – und erhielt viel Applaus der Besucher.

Schließlich stimmten Grüne und CDU plus Bürgermeister Frank Volk mit 14 Stimmen für das Absetzen der Tagesordnungspunkte. Freie Wähler, SPD und Marco La Licata (Linke) votierten mit insgesamt 13 Stimmen dagegen. Daraufhin verließen die Vertreter der Bürgerinitiative und Bewohner von Rainbach geschlossen den Saal. "Schämt euch!", wurde gerufen. Auch Wachert erhob sich.

"Der Gesprächsfaden ist wieder da", begründete Volk in diesen Trubel hinein seine Entscheidung und beruhigte: "Wir können den Aufstellungsbeschluss auch noch im Januar fassen." Ein Bebauungsplan sei weiter denkbar. Marco La Licata (Linke) hingegen zeigte sich "schockiert". Er habe von der nicht-öffentlichen Gesprächsrunde nichts gewusst. Der Jurist hielt das Vorgehen für rechtswidrig. Manfred Rothe (Freie Wähler) kritisierte derweil das "Umfallen" der Grünen, die noch vor wenigen Wochen einen Bebauungsplan gefordert hätten: "Ich verstehe die Welt nicht mehr."

Fast zur Nebensache wurde der Bauantrag, der die umstrittenen "Schiffchen" noch enthielt. Dieser sei bis zur Sitzung nicht zurückgezogen worden, sondern ruhe lediglich, erklärte Volk. "Wir finden, dass sich die geplanten Gebäude nicht in die Umgebungsbebauung einfügen", so Volk. Und dies ist maßgeblich, solange es keinen Bebauungsplan gibt. Karlheinz Streib (Freie Wähler) berichtete als Ortsvorsteher von Dilsberg, dass der Ortschaftsrat mit klarer Mehrheit das Einvernehmen nicht erteilt habe. Dem schloss sich der Gemeinderat an, lediglich zwei CDU-Räte stimmten dafür.

Brigitte Oppelt (CDU) trieb derweil um, woher die Bürgerinitiative Details zu dem Runden Tisch kannte. Bürgermeister Volk vermutete auch einen "Maulwurf" im Gremium und mahnte: "Die Vertraulichkeit muss gewahrt werden."