Von Christoph Moll

Neckargemünd. Ein Rohrbruch auf freiem Gelände hat am Montagabend Mitarbeiter der Stadtwerke und Helfer des Technischen Hilfswerks (THW) in Atem gehalten. Wie Stadtwerke-Sprecher Michael Treffeisen auf RNZ-Anfrage mitteilte, war es unterhalb der Josef-Werner-Straße zu einem Wasserrohrbruch gekommen. "Die Wasserversorgung war aufgrund einer von den Stadtwerken Neckargemünd rasch eingerichteten Zweiteinspeisung zu jeder Zeit gewährleistet", so Treffeisen. "Sie erfolgte über eine weitere Zubringerleitung, sodass lediglich der Wasserdruck in Teilen des Stadtteils Weststadt vorübergehend etwas geringer ausfiel." Bereits in den Abendstunden sei es den Stadtwerken gelungen, die Reparaturmaßnahmen abzuschließen. Im Laufe des Dienstages waren noch abschließende Baumaßnahmen notwendig.

Stadtsprecherin Petra Polte ergänzte, dass sich das Leck an einer Hochdruckleitung in der Nähe der Elsenz befand. "Der Bereich war sehr unwegsam, schlammig, mit Bäumen und zum Teil sehr steil", so Polte. Das war auch der Grund für den Einsatz des THW. Ebenfalls vor Ort war der Energieversorger, weil dort auch Stromleitungen lagen. Diese mussten laut Polte abgeschaltet werden. Für die Bereiche Walkmühle und Kriegsmühle wurde mit einer "Umgehung" die Stromversorgung sichergestellt.

Für das THW war es nach dem Leck in einem Wasserrohr unter der Dilsberger Straße am Samstag bereits der zweite Wasserrohrbruch in wenigen Tagen. Der Neckargemünder Ortsbeauftragte Michael Willenbacher berichtete, dass elf Mitglieder der Fachgruppen Bergung und Notinstandsetzung ab 16.30 Uhr im Einsatz waren. Hauptaufgabe war das Ausleuchten der Einsatzstelle. Nach etwa fünf Stunden war der Einsatz beendet.