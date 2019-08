Von Christoph Moll

Neckargemünd. Wenn am 1. September das neue Kindergartenjahr beginnt, dann fehlen Betreuungsplätze in der Stadt am Neckar - zumindest rechnerisch. Tatsächlich sollen aber alle Kinder, die betreut werden müssen, auch einen Platz erhalten. "Es sitzt kein Kind auf der Straße", versprach Bürgermeister Frank Volk in der Sitzung des Gemeinderates, in der die Kindergartenbedarfsplanung 2019/2020 einstimmig verabschiedet wurde (siehe auch weitere Artikel). "Wir können mit einem Defizit an Plätzen leben, da viele Kinder in jenen Kommunen betreut werden, in denen die Eltern arbeiten."

Die stellvertretende Fachbereichsleiterin Hildegard Happe erklärte, dass die Bedarfsplanung eine gesetzliche Pflicht sei und einen Überblick über die Betreuungslage geben soll. "Wir gehen von einer bestimmten prozentualen Nachfrage für jede Altersgruppe aus", sagte Happe. Sowohl bei den unter als auch bei den über Dreijährigen würden die Kinderzahlen wegen steigender Geburtenzahlen und der Einwanderung klettern.

Bei den über Dreijährigen (Ü 3) seien Regelgruppen - wie es sie früher gab - mit Betreuungszeiten von 8 bis 12 Uhr "ausgestorben". "Es wird eine immer längere Betreuung nachgefragt", sagte Happe. "Die Entwicklung geht zur Ganztagesbetreuung." 88 Prozent aller über Dreijährigen gingen zuletzt in den Kindergarten. Die Auslastung bei Gruppen mit verlängerter Öffnungszeit beträgt 90 Prozent, bei Ganztagsgruppen sind es 99 Prozent. Bei der Berechnung der notwendigen Plätze wird davon ausgegangen, dass 97 Prozent der Kinder einen Platz benötigen. Rechnerisch fehlen in Dilsberg 17 und in Mückenloch zwölf Plätze, in der Kernstadt und in Waldhilsbach hingegen gibt es vier beziehungsweise fünf Plätze zu viel. Macht ein Defizit von 20 Plätzen.

Hintergrund Neckargemünd. Für die Betreuung ihrer Kleinen müssen Eltern in der Stadt am Neckar ab dem 1. September tiefer in die Tasche greifen. Der Gemeinderat hat kürzlich die "Fortschreibung der Gebühren für den Besuch von Kinderbetreuungseinrichtungen" beschlossen, was nichts anderes als eine schöne Umschreibung für eine Preiserhöhung ist. Außerdem wurde die dazugehörige Gebührensatzung [+] Lesen Sie mehr Neckargemünd. Für die Betreuung ihrer Kleinen müssen Eltern in der Stadt am Neckar ab dem 1. September tiefer in die Tasche greifen. Der Gemeinderat hat kürzlich die "Fortschreibung der Gebühren für den Besuch von Kinderbetreuungseinrichtungen" beschlossen, was nichts anderes als eine schöne Umschreibung für eine Preiserhöhung ist. Außerdem wurde die dazugehörige Gebührensatzung geändert. Die stellvertretende Fachbereichsleiterin bei der Stadtverwaltung, Hildegard Happe, sagte, dass mit der Erhöhung zumindest 20 Prozent der Kosten für einen Betreuungsplatz gedeckt werden sollen. "Wir erhöhen seit dem 1. Januar 2017 die Gebühren kontinuierlich, sind aber noch nicht bei allen Betreuungsformen bei den 20 Prozent angelangt", sagte Happe. Einzige Ausnahme bildet die Ganztagesbetreuung für über Dreijährige: Hier werden mit den bestehenden 250 Euro bei bis zu 44 Wochenstunden und 266 Euro bei bis zu 47 Wochenstunden bereits über 25 Prozent der Kosten gedeckt. Dieser Gebührensatz bleibt als einziger erhalten. Sozialstaffelung bleibt bestehen Bei allen anderen Betreuungsformen werden 20 Prozent der Kosten durch die Erhöhungen entweder ganz oder zumindest fast gedeckt. Die Betreuung zu verlängerten Öffnungszeiten, also zu mindestens sechs Stunden am Tag, kosten künftig im Kindergarten Feuertor in der Altstadt - er öffnet bereits um 7.20 Uhr seine Pforten - für ein unter dreijähriges Kind 230 statt 218 Euro im Monat und für ein über dreijähriges Kind 147 statt 133 Euro. Im Waldhilsbacher Kindergarten, der täglich "erst" ab 7.30 Uhr geöffnet ist, kostet die Betreuung zu den verlängerten Öffnungszeiten für ein unter dreijähriges Kind künftig 240 statt 218 Euro im Monat und für ein über dreijähriges Kind 157 statt 133 Euro. Auch die Kosten für einen Ganztagesplatz für unter Dreijährige wurden erhöht, obwohl es solche Plätze in den städtischen Einrichtungen noch gar nicht gibt: Ein solcher Platz kostet künftig 330 statt 310 Euro bei bis zu 44 Wochenstunden und 350 statt 330 bei bis zu 47 Wochenstunden. Die durchschnittliche Erhöhung beträgt laut Stadt 7,1 Prozent. Weiterhin bestehen bleibt das im Jahr 2010 eingeführte "Neckargemünder Modell". Dabei handelt es sich um eine eigenständige Form der Sozialstaffelung der Betreuungsgebühren: Wenn mehrere Kinder einer Familie gleichzeitig eine Kinderbetreuungseinrichtung in der Stadt besuchen, vermindert sich die Gebühr für das zweite Kind um 45 Euro und für das dritte Kind um 90 Euro. Ab dem vierten Kind sind die Plätze kostenfrei. (cm)

Für unter Dreijährige (U 3) besteht ein Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz. In Neckargemünd werden 35 Prozent der Kinder dieser Altersgruppen betreut. "Das ist ein vergleichsweise hoher Wert", sagte Happe. "Die Angebote werden deshalb ausgebaut." Gruppen sowohl mit verlängerten Öffnungszeiten als auch mit Ganztagesbetreuung seien komplett ausgebucht. Für das kommende Jahr rechnet die Stadt damit, dass rund 55 Prozent der unter Dreijährigen einen Platz benötigen. In der Kernstadt und in Dilsberg fehlen 14 beziehungsweise elf Plätze, in Waldhilsbach und Mückenloch gibt es sechs und drei Plätze zu viel. Insgesamt bedeutet dies ein stadtweites Defizit von 16 Plätzen.

"Es handelt sich nur um rechnerische Defizite", beruhigte Hildegard Happe. "Tatsächlich kann es anders aussehen." Bereits berücksichtigt ist bereits der Ausbau des evangelischen Kindergartens in Mückenloch, obwohl dieser noch nicht einmal angefangen hat. Die Stadt rechnet aber mit einer weiteren U 3-Gruppe mit zehn Plätzen ab Januar nächsten Jahres. Ebenfalls jeweils zehn U 3-Plätze sollen bald bei der SRH und in der Kindertagesstätte "Sternschnuppe" geschaffen werden. Im Bereich der Kindertagespflege rechnet die Stadt mit weiteren U 3- und Ü 3-Plätzen. "Der Bedarf ist vorhanden", meinte Happe.

Anne von Reumont (CDU) monierte, dass der Ausbau des Waldhilsbacher Kindergartens um eine Gruppe nicht berücksichtigt sei, obwohl Geld bereitstehe. Bürgermeister Frank Volk sagte, dass dieser erst im Mai oder Juni 2020 möglich sei. "Die Bücher der Baufirmen sind voll", gab er zu bedenken.

Jürgen Rehberger (Freie Wähler) lobte die "Betreuungsvielfalt" mit vielen pädagogischen Konzepten. Eltern müssten aber damit rechnen, dass ihr Kind nicht die von ihnen gewünschte Betreuungsform erhalte. Die Stadt müsse einen Betreiber finden, der weitere Betreuungsplätze zur Verfügung stellt.

Winfried Schimpf (SPD) befürwortete die geplante praxisorientierte Ausbildung von Erziehern, die eine Lösung für die Personalnot sei. Lena Seidelmann (Grüne) bedauerte, dass in Waldhilsbach keine Ganztagesplätze angeboten werden. "Wir brauchen auch Personal dafür", gab Volk zu bedenken. "Es wird immer schwieriger, solches zu finden." Joachim Bergsträsser (SPD) pochte auch als Mückenlocher Ortsvorsteher darauf, dass der Ausbau des dortigen Kindergartens endlich beginnt. "Das Vorhaben war schon Thema im Bürgermeisterwahlkampf vor drei Jahren", erinnerte er. "Es wird Zeit."