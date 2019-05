Von Christoph Moll

Neckargemünd. In fünf Minuten war der Tagesordnungspunkt abgehakt: Ohne große Diskussion hat der Gemeinderat in seiner jüngsten öffentlichen Sitzung einstimmig die "Neufassung der Entschädigungssatzung für ehrenamtliche Tätigkeit" rückwirkend zum 1. April beschlossen - und damit auch die eigenen Sitzungsgelder erhöht.

Bürgermeister Frank Volk betonte, dass die Satzung seit dem Jahr 2005 nicht mehr angepasst wurde. "Inzwischen sind die Sitzungsgelder am untersten Ende im Vergleich mit den anderen Städten und Gemeinden im Rhein-Neckar-Kreis angelangt", betonte er.

Auch mit der nunmehrigen Anpassung erreiche man nur "das untere Mittelfeld". "Es ist ein ganz wichtiges Zeichen, dass der alte Gemeinderat noch die Neufassung beschließt", sagte Volk. Immerhin werden mindestens sieben der Mitglieder nach der Kommunalwahl am 26. Mai nicht mehr dem neuen Gremium angehören. "So kommt der neue Gemeinderat nicht in den Verdacht, sich selbst die Aufwandsentschädigungen zu erhöhen", so Volk.

"Alle Gemeinderäte sind von jedem Vorwurf frei, sich üppig zu bedienen." Es werde nicht einmal die Inflation der vergangenen 14 Jahre ausgeglichen. Die Erhöhung erfolge "mit großem Augenmaß und Bescheidenheit", meinte der Bürgermeister. Bei den Sitzungsgeldern dürfe man nicht außer Acht lassen, dass die Sitzungen - zumindest jene des Gemeinderates - in der Regel zwischen drei und vier Stunden dauern.

Fachbereichsleiterin Petra Polte betonte, dass die Stadtverwaltung alle Satzungen auf den Prüfstand stelle. "Die bisherige Satzung spiegelte weder die kommunalpolitische Realität noch die gesetzlichen Vorgaben wider", sagte sie. So wurden zuletzt immer häufiger Kommissionen und Beiräte gebildet. In den Sitzungsunterlagen hieß es zudem, dass keine "angemessene Höhe der Entschädigung für die überaus anspruchsvollen ehrenamtlichen Tätigkeiten" vorliege.

Als Maßstab "für die schon lange überfällige Überarbeitung" diene ein durchschnittlicher Inflationsausgleich von rund 1,1 Prozent - gerechnet auf 14 Jahre. Die neue Satzung, so Polte, regele zum Beispiel auch Entschädigungen für die Betreuung von Angehörigen wie zum Beispiel Kindern zu den Sitzungszeiten.

Bei 15 Sitzungen im Jahr steigt der Gesamtaufwand für die Entschädigung der Gemeinderäte von 23.400 auf 28.080 Euro, was pro Mitglied des Gremiums 1170 statt 975 Euro und pro Einwohner 2,10 statt 1,75 Euro bedeutet. Die neue Satzung soll in fünf Jahren wieder auf den Prüfstand gestellt werden, damit die Anpassungen nicht mehr so groß ausfallen.

Bisher erhielten Gemeinderäte einen monatlichen Grundbetrag von 50 Euro und für jede Sitzung 25 Euro. Künftig sind es 60 und 30 Euro. Wer in einem Ausschuss oder in einer Kommission tätig ist, bekommt dann 30 statt 25 Euro für jede Sitzung. Ortschaftsräte bekommen nun ebenfalls 30 statt 25 Euro je Sitzung.

Fraktionen erhielten bisher pro Quartal einen Grundbetrag von 50 Euro. Künftig sind es 60 Euro. Der Fraktionsvorsitzende bekommt pro Quartal nun 90 statt 75 Euro und jedes Fraktionsmitglied pro Quartal zwölf statt zehn Euro. Neu ist, dass Mitglieder bei Fraktionssitzungen Anspruch auf Sitzungsgeld haben. Für eine Sitzung von bis zu zwei Stunden gibt es 20 Euro, bei bis zu drei Stunden 25 Euro, bei drei bis fünf Stunden 30 Euro und bei mehr als fünf Stunden 65 Euro. Der stellvertretende Bürgermeister erhält für eine ganztägige Vertretung künftig eine Aufwandsentschädigung von 120 statt 100 Euro.