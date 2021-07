Neckargemünd. (cm) Wer auf der neuen B37-Radspur von Heidelberg nach Neckargemünd fährt, ist an deren Ende "aufgeschmissen". Denn die Markierungen für Radler enden einfach in der dortigen Bahnhofstraße. Hier müssen die Radler dann schauen, wie sie durch den Verkehr kommen. Das soll sich nun möglichst schnell ändern. Bürgermeister Frank Volk hatte bereits vor einigen Wochen angekündigt, dass er in dieser Sache das Gespräch mit übergeordneten Behörden suchen möchte. Denn bei der Bahnhofstraße – also der Ortsdurchfahrt – handelt es sich um eine Bundesstraße, für die die Stadt nicht zuständig ist.

Es war Hermino Katzenstein (Grüne), der als "geistiger Vater" der Radspur das Thema in der jüngsten öffentlichen Sitzung des Gemeinderates ansprach. "Ich habe gehört, dass es zur Bahnhofstraße Erfreuliches zu vermelden gibt", wusste der gut vernetzte Politiker. "Es gibt auch dringenden Handlungsbedarf wegen der Radspur", meinte Katzenstein. "Denn die Leute stranden in Neckargemünd." Und auch zum zweiten Problembereich, der Wiesenbacher Straße, solle es eine Zusage gegeben haben, dass in diesem Jahr noch etwas getan wird, so Katzenstein.

Bürgermeister Volk berichtete von dem Termin mit Vertretern des Landratsamtes, bei dem alle Radwege der Stadt "auf einen Schlag" besprochen werden sollten. "Dazu kam es nicht, aber aus positiven Gründen", so Volk. Denn zu dem Termin hätten sich auch Vertreter des für die Bundesstraße zuständigen Regierungspräsidiums in Karlsruhe zugeschaltet. "Wir haben so lange über die Bahnhofstraße gesprochen, dass wir nicht zum Rest gekommen sind", so Volk. Das Ergebnis: Die Planung aus dem Radverkehrskonzept der Stadt für die Bahnhofstraße solle "auf Sicht" umgesetzt werden. Dies war bei der großen Sanierung der Ortsdurchfahrt vor vier Jahren noch völlig verschlafen worden.

"An der großen Kreuzung an der Friedensbrücke wird es aber etwas schwieriger", meinte Volk. Vom Ortseingang von Schlierbach kommend bis zum alten Bahnhof sei die Umsetzung des Radkonzepts einfacher. Er habe alle Pläne an die Behörden ebenso weitergegeben wie Daten aus Verkehrszählungen. Diese prüfe nun das Landratsamt des Rhein-Neckar-Kreises in Abstimmung mit dem Regierungspräsidium in Karlsruhe. Dieses wolle "so schnell umsetzen, wie es geht", so Volk. Es sei unproblematisch, aber es müsse eben getan werden. Mit einem halben Jahr Wartezeit sei noch zu rechnen. Ein weiterer Termin zur Wiesenbacher Straße solle zeitnah folgen.

Auf Nachfrage von Hermino Katzenstein, ob der Gemeinderat, der Bauausschuss oder der ADFC als sogenannter Träger öffentlicher Belange beteiligt werde, meinte Volk, dass man sich strikt an das vom Gemeinderat bereits abgesegnete Radverkehrskonzept halte.