Neckargemünd. (cm) Gerade hatten die halbseitigen Sperrungen der Bundesstraße B 37 in Kleingemünd ein Ende, da kam am gestrigen Montag die nächste: Völlig überraschend wurde gegen 10.30 Uhr die B 37-Ortsdurchfahrt in Höhe Bahnhofstraße 45 halbseitig dicht gemacht. Zwar standen hier seit einigen Tagen Warnbaken an der Straße, eine Ankündigung der Behörden gab es allerdings nicht. Am Montagmorgen teilte die Stadt Neckargemünd dann mit, dass die Bahnhofstraße "aufgrund einer Tiefbaumaßnahme" ab Montag für etwa zwei Wochen halbseitig gesperrt wird und der Verkehr über eine Baustellenampel geregelt wird. Die Zufahrt zum Melacpass, von der Bahnhofstraße kommend, ist nicht mehr möglich. Die Umleitung erfolgt über die Güterbahnhofstraße.

Eine Sprecherin des eigentlich für die Bundesstraße zuständige Landratsamtes des Rhein-Neckar-Kreises erklärte, dass die Behörde nicht eingebunden war: "Es handelt sich um eine Baumaßnahme im Auftrag der Stadt Neckargemünd." Aus dem dortigen Rathaus erfuhr die RNZ auf Nachfrage, dass der Anlass für die Baumaßnahme die Neubauten neben den Mehrfamilienhäusern in der Bahnhofstraße 43 sind. Es erfolgen Anschlüsse an den Abwasserkanal und das Wassernetz. Es handele sich somit um eine Baumaßnahme der Stadt und der Stadtwerke. Eine halbseitige Sperrung sei nötig, da der Hauptkanal an dieser Stelle der B 37 fast mittig der Fahrbahn verläuft.