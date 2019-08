Neckargemünd. (cm) In Kleingemünd wurden am gestrigen Freitag Erinnerungen wach - Erinnerungen an die große B 37-Baustelle vor zwei Jahren. Wieder wurde gegraben, wieder kam es zu langen Rückstaus. Anders als damals kam diese Baustelle aber völlig ungeplant: Anwohner der Uferstraße stellten am Freitagmorgen fest, dass sich das Pflaster um einige Zentimeter gesenkt hatte. Sie informierten gegen 9.30 Uhr die Stadt. Das Ergebnis: Nicht nur die Uferstraße, sondern auch die Fahrspur der angrenzenden Bundesstraße B 37 in Richtung Neckarsteinach sind mindestens bis Montag gesperrt. So lange muss in Kleingemünd mit Verkehrsbehinderungen gerechnet werden.

Wie Bürgermeister Frank Volk auf RNZ-Anfrage berichtete, wurde die Uferstraße im betroffenen Bereich sofort gesperrt - auch für Fußgänger. Eine Befahrung des Abwasserkanals ergab, dass bei einem Schacht direkt an der B 37 eine Unterspülung vorliegen könnte. Deshalb wurde aus Sicherheitsgründen auch die Fahrspur der B 37 in Richtung Neckarsteinach gesperrt. "Es wäre zu gefährlich gewesen, hier auch den Schwerlastverkehr rollen zu lassen", sagte Volk.

Die Polizei rückte an, um den Verkehr zu regeln. Gegen Mittag hielten sich die Staus noch in Grenzen, am Nachmittag bildete sich eine Autoschlange über die Friedensbrücke und bis zur "Erdbeerkurve" Richtung Ziegelhausen sowie in Richtung Neckarsteinach bis zum Freibad. Am Nachmittag wurde eine Ampelanlage installiert, die den Verkehr über das Wochenende und mindestens noch am Montag regelt. Laut Volk ist die Ampel "tageszeitabhängig geschaltet": Morgens lasse sie mehr Autos in Richtung Heidelberg durch, nachmittags mehr Autos in Richtung Neckarsteinach. Die Stadt bat gestern darum, die Baustelle - falls möglich - weiträumig zu umfahren.

Am frühen Nachmittag wurde die Straße im Bereich des Kanalschachtes aufgegraben, um die Ursache für die vermutete Unterspülung festzustellen. Gestern stand diese noch nicht fest.

Um weitere Verkehrsbehinderungen zu verhindern, wurde das Einfahren von der Saarstraße in die B 37 untersagt. Die dortige Ampelanlage wurde abgeschaltet. "Bei der B 37-Baustelle haben wir gelernt, dass Linksabbieger hier für zusätzliche Probleme sorgen", erklärte Rathauschef Volk. Die Linienbusse werden über die Kurpfalzstraße umgeleitet.