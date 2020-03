Neckargemünd. (ugf) Niedergeschlagen und dann am Boden liegend getreten wurde ein 39-jähriger Mann am Freitag gegen 21 Uhr am Hauptbahnhof.

Zeugen hatten die Tat beobachtet und die Polizei alarmiert. Nach seiner Erstversorgung wurde der 39-Jährige mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Im Zuge der Fahndung nahm die Polizei in Tatortnähe einen 24-Jährigen fest, auf den die Beschreibung zutraf. Der Tatverdächtige befand sich in Begleitung eines 15-Jährigen, bei dem die Polizei Drogen fand.

Gegen den Jugendlichen, der wieder auf freien Fuß gesetzt wurde, wird wegen des Verdachts, gegen das Betäubungsmittelgesetz verstoßen zu haben, ermittelt. Den 24-Jährigen behielt die Polizei in Gewahrsam.