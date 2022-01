Von Christoph Moll

Neckargemünd. Für die Eröffnung des neuen Rewe-Marktes in Kleingemünd gibt es nun erstmals ein Datum: 24. Februar 2022. Dies teilte Unternehmenssprecherin Sabine Stachorski auf RNZ-Anfrage mit. Es wäre das Ende eines Bauvorhabens mit zahlreichen Verzögerungen. Ursprünglich sollte der 1500 Quadratmeter große Markt an der Neckarsteinacher Straße bereits im Jahr 2017 gebaut und 2018 eröffnet werden. Zuletzt war die Fertigstellung für den vergangenen Dezember 2021 geplant. Doch auch dies ließ sich nicht halten.

"Es gab leider weitere Lieferprobleme mit Haustechnikgeräten", berichtet Werner Kroffl von der mit dem Großprojekt betrauten "IBB Immobilien-, Bauträger- und Baulanderschließungsgesellschaft" mit Sitz in Mannheim. "Zusätzlich hatten wir noch einen Schadensfall bei einer bereits montierten Wärmepumpe auf dem Dach der Rampe, die nach dem Einbau leider beschädigt und komplett ausgetauscht werden musste."

Für weitere Verzögerungen habe der Anschluss der Trafostation aus dem Mittelspannungsnetz gesorgt, der erst einige Wochen später als geplant erfolgen konnte. Laut Kroffl hat der Versorger keine Erlaubnis zur Sperrung der Kurpfalzstraße erhalten. Grund dafür seien die Bauarbeiten an der Ampelanlage der Einmündung von der Saarstraße in der Neckarsteinacher Straße, die zuvor abgeschlossen sein mussten, damit nicht zwei Straßen gleichzeitig gesperrt sind.

Kroffl berichtet, dass das Dach inzwischen fertig ist. Die Fassade war zuletzt bis auf Restarbeiten im Bereich der Kurpfalzstraße und über dem Eingang fertiggestellt. Auch der Innenausbau war bis auf kleinere Restarbeiten abgeschlossen. Diese sollen noch im Januar erledigt werden. Die Montage und der Anschluss der Haustechnik von Heizung, Lüftung und Klima sei erfolgt, ebenso die Sanitärgrundinstallation. Auch Parkplatz und Anlieferungsrampe seien fertiggestellt.

Noch offen waren zuletzt Arbeiten an der Außenanlage auf der Seite Kurpfalzstraße und im rückwärtigen Bereich zum Kreisel. Auch mussten noch Arbeiten an der Fassade zur Kurpfalzstraße und über dem Eingang erledigt werden. Ebenfalls noch auf der "To-Do-Liste": die Montage der restlichen Außenbeleuchtung am Gebäude und am Parkplatz, die Fertigmontage im Sanitärbereich und restliche Fliesenarbeiten im sogenannten Fischvorbereitungsraum.

Die Restarbeiten sollen noch im Januar erledigt sein. Die Feineinstellung der Haustechnik und die Tüv-Abnahme des Lager-Aufzugs würden ebenfalls im Januar erfolgen. Die Fertigstellung und Übergabe an Rewe sei spätestens Ende Januar geplant.

"Unseren neuen Markt werden wir am 24. Februar 2022 eröffnen", bestätigt Rewe-Sprecherin Stachorski. Dieser solle zunächst gemeinsam mit dem bisherigen Getränkemarkt betrieben werden. Der bisherige Rewe-Markt werde dann etwa vier Wochen lang umgebaut. Außen wurde zuletzt die Fassade erneuert und der Parkplatz hergerichtet. Hier zieht der Getränkemarkt ein, in dessen Gebäude wiederum eine Apotheke geplant ist.

Der bisherige Markt ist dem Handelsriesen zu klein geworden. Eine Erweiterung des Gebäudes scheiterte auch daran, dass es auf acht Grundstücken von fünf Eigentümern steht und einem englischen Immobilienfonds gehört.