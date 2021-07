Neckargemünd. (nah) Bürgermeister Frank Volk zeigte sich begeistert, als er jetzt den nach eineinhalb Jahren Bauzeit fertigen, neuen Edeka-Markt an der Bundesstraße B45 besuchte: "Das ist ein Erlebnis, wenn man hier reinkommt." Und auch der Edeka-Kaufmann Oliver Arlt zeigte sich voller Stolz: "In den Markt sind meine ganzen Erfahrungen und Gedanken eingeflossen, die ich in über 20 Jahren Selbständigkeit zusammengetragen habe." Besonders eine hohe Decke mit sichtbaren Holzträgern sei ihm wichtig gewesen. "Auf jeden Fall ist es kein Standardmarkt." Dafür sorgen auch die farbigen Stadtbilder an den Marktwänden über Regalniveau, die den Neckarlauer oder das Stadttor zeigen.

Allein schon von der Größe her hebt sich der neue Markt in Neckargemünd von der reichlich vorhandenen Konkurrenz mit zumeist um die 1000 Quadratmetern Marktfläche deutlich ab. Über 1500 Quadratmeter Fläche erlauben im neuen Markt ein Raumkonzept mit breiten Gängen. Ein großer Parkplatz mit 134 Stellplätzen und 32 Fahrradabstellplätzen steht für die Kunden zur Verfügung. Beschäftigt werden 60 Mitarbeiter in Voll- und Teilzeit. "Die Mitarbeiter des nun geschlossenen Edeka-Markts in der Wiesenbacher Straße haben wir alle in einen meiner bestehenden Märkte in Schönau, Neckarsteinach, Wiesenbach und eben hier übernommen", berichtete Arlt. Ebenso setzt man mit zehn bis 15 Auszubildenden pro Jahrgang auf Nachwuchsarbeit und Weiterbildung.

Beim Rundgang durch den Markt machte Markt-Betreiber Arlt, der die Marktleitung an Daniel Rokowitz übertragen hat, auf weitere Besonderheiten aufmerksam. So gibt es einen reichlich bestückten Obst- und Gemüsestand mit großer Bioinsel. Regionalität bildet einen Schwerpunkt, sei es bei den Tomaten aus Eberbach oder beim Bienenhonig aus Ziegelhausen. Acht Bienenvölker sollen demnächst neben der noch zu installierenden Photovoltaikanlage auf das Dach des Marktes ziehen und dort Honig für den Verkauf produzieren.

Bedientheken finden sich für Fleisch- und Wurstwaren, für Käse und Fisch sowie einen großen Getränkebereich. Eine Backwarentheke im Eingangsbereich mit angeschlossener Sitzmöglichkeit auch vor dem Markt lädt zum Aufenthalt ein. Es gibt Kuchen und Torten des Parkcafés St. Ilgen und Backwaren der Bäckerei Dussinger aus Meckesheim. Fürs Bezahlen stehen fünf Kassen bereit.