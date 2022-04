Neckargemünd. (pau) Wie wäre es mit einem "essbaren Garten"? Mit einem digitalen Kunstraum für Kinder oder einem Klima-Erlebnispfad? An Ideen für die neue Nutzung der Villa Menzer mangelt es den Neckargemündern nicht. Am Dienstagabend waren knapp 30 Gäste mit den Akteuren der Genossenschaft Coworkland, einem Vertreter des Rhein-Neckar-Kreises und der Stadtverwaltung um Bürgermeister Frank Volk ins Schulzentrum gekommen, um bei einem mehrstündigen Workshop Ideen für das denkmalgeschützte Gebäude samt seines Parks zu erarbeiten.

"Das stellt uns vor ganz besondere Herausforderungen", so Christopher Schmidhofer. Der Coworkland-Mitarbeiter betreibt seit 2010 seinen eigenen Co-Working-Space und weiß ob der Anforderungen bestens Bescheid. Doch weil die einst vom Architekten Leonard Schäfer im Neorenaissance-Stil entworfene Gründerzeitvilla, die 1892 fertiggestellt und von 1846 bis 1917 vom griechischen Konsul und Reichstagsabgeordneten Julius Menzer bewohnt wurde, per Schenkungsurkunde im Besitz der Gemeinde bleiben muss, war es in der Vergangenheit schwer, hier Investoren und Betreiber zu finden. "Kaum einer will ja in ein fremdes Eigentum investieren", brachte es Schmidhofer auf den Punkt.

"Es gibt viele Nutzungsansätze: Neben dem Coworking-Space können wir uns ein Trauzimmer, eine Eventlocation, aber auch ein Café vorstellen", so Bürgermeister Volk, der sich aber bewusst in allen Gruppenarbeiten und Präsentationen zurückhielt. Der Kreativität waren erst einmal keine Grenzen gesetzt. Erst später wurden die Gedanken nach Machbarkeit und Innovation bewertet.

Von einer "Mehrnutzung", wie es das Projekt "Freiräume" des Rhein-Neckar-Kreises vorsieht, waren alle begeistert. Man wolle im Umland auf- und nachholen, was in Heidelberg und Mannheim schon geschafft wurde. Dabei bieten die Themen Coworking, "smarter Tourismus" und "nutzungsoffene Räume" die Möglichkeit, Stadtentwicklung zukunftsorientiert voranzubringen. Bis zu 65 Prozent der Kosten können durch Mittel des Bundes getragen werden.

Eine Einbeziehung der Musikschule stieß auf große Begeisterung. Musikern einen Ort zu bieten, an dem sie sich und ihre Instrumente ohne genervte Nachbarn ausprobieren können, leuchtete allen ein. Inwieweit der feuchte Keller aber dafür in Frage kommt, müsse erst noch geprüft werden. Eine Besucherin forderte, Arbeitsplätze für Wohnmobil-Reisende anzubieten, denn die würden öfter mal nach Arbeitsplätzen mit Internetanschluss fragen. Daneben konnte man sich die Villa als Eventlocation vorstellen, als Heimat einer neuen Bar, als Lehr- und Arbeitsstätte – auch für Handwerker.

Coworkland-Mitarbeiterin Juli Biemann stellte einen weiteren von Bürgern im vorangegangenen Online-Workshop vorgebrachten Ansatz vor: "Junge Menschen wieder in die Gemeinde holen oder hier halten." Daraus wurde der Konsens deutlich: In der Villa Menzer wolle man Menschen verschiedenen Alters verbinden, einen Ort der Begegnung schaffen.

Wie es nun mit den Ideen weitergeht, stellte Christopher Schmidhofer klar: Es würde sich nun eine Machbarkeitsstudie anschließen. Ein Team aus Experten würde über den Ideen brüten und beratschlagen und Vorschläge für einen Testlauf machen. Hierfür konnte er sich am ehesten eine Container-Lösung vorstellen. Für die Umsetzung sollen die Bürger erneut ins Boot geholt werden, dann mache man sich auf die Suche nach Unterstützern und Investoren.