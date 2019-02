Neckargemünd. (cm) Diese Nachricht dürfte in der Stadt am Neckar nicht gerade für Begeisterung sorgen: Mit einer baldigen Sanierung der Gehwege entlang der Friedensbrücke ist in naher Zukunft nicht zu rechnen. Dies ergab eine Anfrage der RNZ beim zuständigen Regierungspräsidium in Karlsruhe. Inzwischen ist es über ein Jahr her, dass die Fahrbahn auf der Friedensbrücke im Rahmen der kompletten Sanierung der Bundesstraße 37 innerhalb der Neckargemünder Ortsdurchfahrt saniert worden ist. Damals blieben die maroden Gehwege außen vor. Die Löcher im Belag sind seitdem eher größer geworden und sorgen für so manche Stolperfalle. Die Ungeduld wächst deshalb.

"Gibt es schon Termine für die Sanierung der Gehwege auf der Brücke?", wollte denn auch Manfred Rothe (Freie Wähler) in der jüngsten öffentlichen Sitzung des Gemeinderates wissen. Bürgermeister Frank Volk konnte nichts Genaueres dazu sagen. "Die Sanierung war für 2018 anvisiert", erinnerte er sich aber.

Passiert ist im vergangenen Jahr allerdings definitiv nichts. Und das wird auch wohl dieses Jahr so bleiben. "Eine Sanierung des Gehwegs ist weiterhin vorgesehen", teilte Irene Feilhauer als Sprecherin des Karlsruher Regierungspräsidiums auf RNZ-Anfrage zwar mit. Aber: "Geplant ist, im Zuge der Gehwegsanierung einen Radweg zu installieren, der an das sich derzeit in Planung befindende Radwegenetz Baden-Württemberg angeschlossen werden soll." Doch wann soll das geschehen? Auch auf Nachfrage nennt die Behörde keinen Zeitpunkt. "Der Bau des Radweges ist ein mittelfristiges Ziel, sodass man zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen kann, wie der Radweg einmal aussehen könnte", so Feilhauer. Nun stellt sich die Frage, was mittelfristig bedeutet. In der Wirtschaft versteht man darunter in der Regel einen Zeitraum von einem Jahr bis fünf Jahre...