In der „Krone“ in Kleingemünd werden Ukraine-Flüchtlinge untergebracht. Foto: Alex

Von Christoph Moll

Neckargemünd. Die Unterbringung von Ukraine-Flüchtlingen stellt Kommunen vor große Herausforderungen. Das wurde auch in der jüngsten öffentlichen Sitzung des Gemeinderates in Neckargemünd deutlich. Und zwar mehrfach.

Zunächst gab Bürgermeister Frank Volk die Beschlüsse der vorangegangenen nicht-öffentlichen Sitzung des Gremiums bekannt. So nahm der Gemeinderat "die Eilentscheidung des Bürgermeisters, die ehemalige Krone in Kleingemünd für Ukraine-Flüchtlinge anzumieten, einstimmig zur Kenntnis". Außerdem beschloss der Gemeinderat einstimmig hinter verschlossenen Türen die privatrechtliche Vermietung der Wohneinheit in der Kerwescheuer in Kleingemünd, der Dachgeschoss-Wohnungen in den Kindergärten in Waldhilsbach und in Mückenloch sowie der Wohnung im ersten Obergeschoss des Rathauses in Mückenloch "an durch die Verwaltung ausgesuchte Flüchtlinge".

Später in der Sitzung gab Bürgermeister Volk mehrere Eilentscheidungen zur Anmietung privater Gebäude für die Unterbringung von Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine bekannt. Dabei ging es nicht nur um die "Krone" in der Bergstraße, sondern auch um eine Wohnung in der Bahnhofstraße und um die ehemalige Gaststätte "Friedrichsburg" mit Fremdenzimmern, die von der Onigkeit-Gruppe saniert wurde. Der öffentlichen Sitzungsunterlage war zu entnehmen, dass die "Krone" für eine monatliche Warmmiete von 3400 Euro und die "Friedrichsburg" für 7150 Euro pro Monat bis 31. Dezember 2022 mit Optionen zur Verlängerung angemietet werden sollen.

"Im Rahmen des Zustroms von Personen aus der Ukraine und der damit verbundenen Aufnahmeverpflichtung der Stadt Neckargemünd ist es dringend erforderlich, Wohnraum anzumieten und herzurichten, um kurzfristig Wohnungen anbieten zu können", hieß es in der Begründung. Zum Zeitpunkt der Sitzung lag die Zahl der aufzunehmenden Flüchtlinge bei 152. Da schon zahlreiche Personen mit dauerhaftem Wohnraum in der Stadt untergebracht wurden, rechnete man zu diesem Zeitpunkt mit noch 51 aufzunehmenden Personen. Platz sei aber nur für zehn. "Krone" und "Friedrichsburg" bieten Platz für 40. "Die kurzfristige Anmietung war zwingend erforderlich, um die Aufnahmeverpflichtung zu erfüllen", hieß es. "Die Kostenkalkulation ist darauf ausgerichtet, dass der Mietaufwand bei einer etwa 90-prozentigen Belegung durch die vom Rhein-Neckar-Kreis erstatteten Unterbringungskosten gedeckt ist."

In der Sitzung betonte die Verwaltung, dass die Zahl der Flüchtlinge noch steige und die Stadt in diesem Jahr wohl über 200 Personen aufnehmen müsse. Deshalb würden weitere städtische Wohnungen hergerichtet. "Wir brauchen mehr Wohnraum", betonte Volk und kritisierte: "Wir haben ein tolles Landesjubiläum gefeiert, aber man erkennt bei der Aufnahme von Flüchtlingen ein deutliches Gefälle" – und zwar zwischen den Regierungspräsidien Karlsruhe und Freiburg sowie Stuttgart und Tübingen. Letztere würden "ihre Quoten mal wieder nicht erfüllen", so Volk. "Es sollte aber gerecht ablaufen."

Mückenlochs Ortsvorsteher Joachim Bergsträsser (SPD) wollte wissen, ab wann die dortigen Wohnungen zur Verfügung stehen. Laut Fachbereichsleiter Mario Horvath soll dies im Juli der Fall sein. Im Rathaus sei Platz für neun Personen, im Kindergarten für sechs. Auf Nachfrage von Petra Groesser (Grüne) sagte Volk, dass er das Obergeschoss der Menzervilla für Deutsch-Unterricht zur Verfügung gestellt habe. Schlecht sehe es bei der Kinderbetreuung aus. Es gebe keine freien Plätze und mehr Kinder dürften nicht aufgenommen werden.

Die neue Situation spiegelte sich auch bei der einstimmigen Änderung der Satzung über die Benutzung von Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkünften wider, die in der Sitzung anstand. Fachbereichsleiter Mario Horvath erläuterte, dass die "Villa Kiwi" wegen Wasserschäden und Schimmelbefalls "dauerhaft nicht mehr nutzbar" sei: "Wir reden hier nicht mehr über eine Belegung mit Menschen." Neu hinzu kamen die "Krone" und die "Friedrichsburg". Diese seien "nach landeseinheitlichem Muster kalkuliert" worden. Die Benutzungsgebühren liegen mit 11,73 Euro bei der "Krone" und 14,49 Euro pro Quadratmeter Wohnfläche und Monat bei der "Friedrichsburg" in der oberen Hälfte. Und auch die Betriebskostenpauschalen von 90,75 und 91,15 Euro pro Person und Monat liegen im oberen Bereich.

Bergsträsser bezweifelte, dass die "Friedrichsburg" schon bewohnbar ist. Horvath meinte, dass noch Elektrogeräte fehlen und die Zimmer ausgestattet werden müssen. Es gebe Lieferverzögerungen. Realistisch sei ein Bezug noch im Mai.