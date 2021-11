Um die Nutzung des „Schwanen“ in Kleingemünd wird weiter gestritten. Foto: Alex

Neckargemünd/Heidelberg. (cm) Der Schwanen-Streit geht weiter. Bekanntlich will die Stadt Neckargemünd mit einer Unterlassungsklage vor dem Heidelberger Landgericht erreichen, dass das frühere Hotel-Restaurant nicht mehr durch Eigentümer Thomas Ax als Anwaltskanzlei genutzt wird. Sie pocht mit einem einstimmigen Beschluss des Gemeinderats auf einen Grundbucheintrag. Laut diesem ist es zu unterlassen, "das Grundstück auf andere Weise zu nutzen als durch den Betrieb eines Gaststätten- und Beherbergungsgewerbes". Bereits im Juli des vergangenen Jahres war eine Güteverhandlung gescheitert. Und auch bei der Fortsetzung des Verfahrens am gestrigen Martinstag war eine Lösung nicht in Sicht. Auf ein erstes Gutachten soll nun eine weitere Expertise folgen.

Dass fast anderthalb Jahre zwischen den Verhandlungsterminen lagen, war unter anderem dem Verlust der Akte auf dem Postweg geschuldet. Auch der zuständige Richter wechselte zu Michael Duchstein. Er rief zunächst in Erinnerung, dass die im Jahr 1986 ins Grundbuch eingetragene "Dienstbarkeit" unstreitig sei. Demnach sei die Nutzung als Kanzlei nicht zulässig. Die Stadt verlange diese zu unterlassen, Anwalt Ax hingegen sage, dass die vorgesehene Nutzung nicht mehr wirtschaftlich möglich sei.

Duchstein appellierte an die Vertreter der Stadt – Bürgermeister Frank Volk, Anwalt Jürgen Behrendt und Jan Seidel von der Verwaltung – und an Ax, eine gütliche Einigung zu erreichen. "Alle wollen das Beste für die Stadt – jeder auf seine Art", meinte er. Ax beharrte jedoch auf eine Löschung der Dienstbarkeit. Alle Versuche, wieder Gastronomie und Beherbergung durch einen Umbau und eine Erweiterung des "Schwanen" zu erreichen, habe der Gemeinderat abgelehnt. "Ich habe es aufgegeben", so Ax. "Ich wurde nicht gut behandelt, mir wurden Knüppel zwischen die Beine geworfen."

Um die Frage der Wirtschaftlichkeit zu klären, hatte das Gericht eine Sachverständige beauftragt. Martina Carduck aus Wiesbaden meinte, dass der "Schwanen" toll am Neckar liege und ein "geborener Gastronomiebetrieb" sei. Allerdings müssten mindestens 1,8 Millionen Euro investiert werden, um das Gebäude wieder entsprechend nutzen zu können. Die Expertin sah ein "Investitions- und Betreiberrisiko". Angesichts der hohen Investition sei eine monatliche Pacht von mindestens 10.000 Euro notwendig. "Es wird schwer, unter diesen Voraussetzungen einen Pächter zu finden", meinte sie. Und selbst wenn dies gelinge, habe dieser noch kein Personal.

Stadt-Anwalt Behrendt legte den Schwerpunkt auf die Frage, ob sich das Grundstück für den wirtschaftlichen Betrieb eines Gaststätten- und Beherbergungsgewerbes nutzen lässt. Dazu konnte die Sachverständige nichts sagen, denn für diese Beurteilung benötige man einen Architekten. Und dann koste ein Gutachten nicht 4000, sondern über 10.000 Euro. Klar sei, dass man für einen rentablen Betrieb heutzutage mindestens 50 bis 60 Zimmer benötige. Und so viele Zimmer seien nicht möglich, da der Gemeinderat eine entsprechend große Bebauung ablehne, betonte Ax.

Bürgermeister Volk erinnerte daran, dass die ersten Bauanträge "überzogen" waren, der jüngste sei jedoch nah an der Zustimmung gewesen. Daraufhin habe Ax aber das Ende seines Engagements in dieser Sache verkündet. Sowohl Ax als auch Stadt-Anwalt Behrendt befürworteten schließlich ein weiteres Gutachten. Ein letzter Appell von Richter Duchstein, sich doch noch zu einigen, verhallte im Saal.