Neckargemünd. (cm) In der Straße „In den Wingert“ im Ortsteil Kleingemünd fühlen sich Anwohner von einem Nachbarn belästigt. Das wurde in der jüngsten öffentlichen Sitzung des Gemeinderates deutlich. Anwohnerin Uta Wachter berichtete dort von einem Nachbarn, der sich „ausgesprochen asozial“ verhalte.

„Wir haben große Probleme durch Lärmbelästigung“, berichtete die Anwohnerin. Zwar würden die Hunde des Nachbarn, den Wachter nicht namentlich erwähnte, nicht mehr laut bellen, aber nun seien es Hähne, die schon vor dem Morgengrauen krähen. Es seien drei bis vier Stück, die nicht eingesperrt seien und „uns ganz massiv stören“, so Wachter. Laut Polizeiverordnung der Stadt sei die Tierhaltung dann erlaubt, wenn diese die Nachbarschaft nicht störe, meinte die Anwohnerin. Erlaubt sei ein Hahn, der zwischen 20 und 8 Uhr eingesperrt werden müsse.

Die Anwohnerin berichtete weiter, dass sie sich mit diesem Problem schon mit einem Brief an die Stadt gewandt habe, aber keine Reaktion erhalten habe. Auch auf ein zweites und ein drittes Schreiben habe Bürgermeister Frank Volk nicht geantwortet. „Das ist nicht korrekt und nicht in Ordnung“, fand Wachter. „Eine Behörde ist verpflichtet, zumindest den Eingang zu bestätigen.“ Sie fragte, wieso das Ordnungsamt der Stadt nicht in der Lage sei, einzugreifen. „Hat man etwa Angst vor dem berühmten Nachbarn?“, fragte sie.

Bürgermeister Frank Volk sagte, dass der erste Brief von Wachter nie bei der Stadt angekommen sei. Der zweite Brief sei während seines Urlaubs ins Rathaus geflattert und leider nicht beantwortet worden, wofür sich Volk entschuldigte. Auf den dritten Brief bekomme sie aber eine Antwort. „Wir sind tätig geworden – im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten, die aber nicht sehr groß sind“, widersprach Volk der Anwohnerin. Auch Vertreter des Landratsamtes des Rhein-Neckar-Kreises seien bereits mehrfach vor Ort gewesen. „Wir sind auf Mithilfe des Landkreises angewiesen, da wir selbst keine Handhabe haben“, erklärte Volk.

Auch wenn sich bei der Stadt schon mehrere Nachbarn beschwert hätten, sei die Kommune bei Nachbarschaftsstreitigkeiten außen vor und dürfe auch nicht einfach Grundstücke betreten – anders als die Kreisbehörde. Volk bat die Anwohnerin, sich an die Gerichte zu wenden, bot aber ein „nicht öffentliches Gespräch“ an.