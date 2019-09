Von Anna Haasemann-Dunka

Neckargemünd-Dilsberg. Vier Slam-Poeten und zwei Bands bescherten dem Publikum auf der Burgbühne einen unterhaltsamen, schwungvollen und geistreichen Spätsommerabend. Zum zweiten Mal hatte die Kulturstiftung Rhein-Neckar-Kreis in Kooperation mit "Word up Heidelberg" zu "Music & Poetry" eingeladen. Junge Künstler aus der Region und darüber hinaus gaben sich ein Stelldichein, um im Wechsel mit dem Duo Marlene & Raphael sowie der Band "Dequartiers" Texten - gesprochen und gesungen - Flügel zu verleihen und das Herz ihrer Zuhörer zu berühren.

Moritz Konrad, selbst im Poetry-Slam beheimatet, bereicherte seine Moderation mit Anekdoten und forderte nach der Begrüßung durch Ulrich Bäuerlein von der Kulturstiftung das Publikum auf: "Respect the poets … and the musicians!". Diese Aufforderung wurde gerne mit einem Zehn-Punkte-Applaus als Vorschuss befolgt.

Als Eisbrecher fungierten sehr gelungen Marlene Bartosch (Gesang/Gitarre) und Raphael La Marché (Percussion) aus Wiesloch mit ihren ersten Songs "Litte Numbers" von Boy sowie mit den selbst geschriebenen Titeln "Stupid Boy" und "Masquerade" aus ihrer neuen CD "On My Way". Als Zugabe gab es "Alright".

"Für meinen Opa" hatte Slam-Poetin Laura Gommel aus Heidelberg ihren Text verfasst, in dem sie all das anführte, was sie noch sagen wollte. Es war eine Liebeserklärung an einen geliebten Menschen, der ihr Vorbild und noch viel mehr ist: "Du bis ein Teil von mir. Ich bin ein Teil von Dir." In ihrem zweiten Vortrag blickte sie kapitelweise in "Das Buch deines Lebens" und beschrieb, wie es im Leben im Allgemeinen so läuft und wie es besser wäre, wenn es anders laufen würde mit weniger Fremdbestimmung und unversuchten Möglichkeiten.

Andivalent aus Mannheim gab - sehr zur Belustigung des Publikums, das sich bestens amüsierte - Einblick in sein Gedankentagebuch, in dem er über total willkürliche Gesetze philosophierte oder darüber, wie gruselig es wäre, wenn Ameisen aufrecht gehen könnten, oder warum Frauen große Männer bevorzugen - damit sie nicht vom Blitz getroffen werden.

Als genauer Beobachter mit kritischer Auffassungsgabe bringen ihn Dinge zum Reflektieren wie Boxershorts ohne Eingriff oder Damenjeans ohne Taschen. Und er schlussfolgerte daraus: Entweder wird die Funktion für die Optik oder die Optik für die Funktion geopfert. Seine beiden Bücher "1+1 = 11" und "1+1 = 22" waren jedenfalls in der Pause sehr gefragt.

Bereits im vergangenen Jahr hatte die Band "Dequartiers" bei der Premiere von "Music & Poetry" mit ihren selbst geschriebenen Songs - zu Hause im Genre Indie-Rock und beeinflusst von Pop und Punk - begeistert, damals noch unter ihrem früheren Namen "Flashcakes", "Wieso weshalb wohin", "Lass mich gehen", "Bedingungslos" und als Zugabe "Auserwählt" hießen die gespielten Titel teilweise aus der neuen CD "Alles oder nichts" von Janis Neumann (Gitarre/Vocals), Adrian Rausch (Gitarre), Niklas Hiel (Percussion) und Florian Held (Bass).

Mit "Und dann hatte ich folgende Idee" erzählte Poetry-Slammerin Silvie Le Bonheur von der Begegnung von Mensch und Maus mit - wie es zunächst aussah - weitreichenden Folgen für die Maus, für die eine Falle aufgestellt wurde. Doch am Ende drehte sich die Geschichte zugunsten der Maus, diesem unbekannten Wesen, das sie Auge in Auge kennen lernen wollte. In "Tagebuch aus dem Leben einer Frau" ertappte sie sich zwischen Achtsamkeitsübungen und Putzfimmel, wie sie doch - entgegen aller inneren Widerstände - den Müll für ihren Freund hinaustragen wollte.

Aus Offenbach war Poetry-Slammer Samuel Kramer gekommen. Er fand in seinem Text "Swimming", angelehnt an das Gedicht der neuseeländischen Dichterin Jan Kemp, kraftvolle eindrückliche Bilder, die seinem zwölfjährigen Ich gewidmet waren. Auch von Süchten handelte der Text "Farben", in dem er feststellte: "Früher war die Welt weniger bunt."