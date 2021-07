Neckargemünd. (lesa) Klein, aber fein: So beschreibt die Stadtverwaltung das Kultur-Event "Kultur im Park", das sie mit dem Kulturverein und der Kulturbühne von Freitag bis Sonntag, 9. bis 11. Juli, im Menzerpark ausrichtet. Über das gesamte Wochenende sollen Musikgruppen auf einer vor der Villa Menzer aufgebauten Bühne auftreten und für ein "attraktives und vielfältiges Kulturprogramm" sorgen. Das Datum ist nicht grundlos gewählt. Denn eigentlich war für den 10. Juli das Altstadtfest geplant, das jedoch Corona-bedingt nicht realisierbar war.

Statt des Fests treten nun folgende Gruppen auf: Am Freitag von 19 bis 21 Uhr "Café del Mundo", am Samstag von 15 bis 17 Uhr die Musik- und Orchesterschule Neckargemünd und von 19 bis 21 Uhr "The Rockin’ Country Band" sowie am Sonntag von 11 bis 13 Uhr "Intermezzo" und von 19 bis 21 Uhr "Les Primitifs". Zwischen 15 und 17 Uhr am Sonntag soll ein Kinderprogramm mit dem Magier Maximus sowie einer Märchenerzählung geboten werden. Tickets sind unter www.neckargemuend-shop.de erhältlich.