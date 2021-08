Von vorne bis hinten übersprüht: Was die Unbekannten von den Nutzungsregeln des Feldes halten, ist eindeutig. Foto: Hoffmann

Neckargemünd-Dilsberg. (bh) Es ist eine unendliche Geschichte: Nachdem es nach seiner Corona-bedingten Sperrung endlich wieder eröffnet werden konnte, macht das Mini-Fußballfeld bei der Grundschule Dilsberg aktuell wieder Probleme – und beschäftigte in seiner jüngsten Sitzung einmal mehr den Ortschaftsrat. Denn weil sich Zwischenfälle häuften, kündigten Anwohner eine Klage zum Rückbau des Mini-Spielfeldes an.

Aber von vorn: Vor der Sperrung hatte die Nutzung des Mini-Spielfeldes relativ gut funktioniert, die Ortsverwaltung eine Lösung für den Schlüssel organisiert. Nun allerdings konnten einige – wohl auch fremde – Jugendliche die Öffnung nicht abwarten: Sie beschädigten das Eingangsschloss und schnitten das Netz auf, um außerhalb der offiziellen Nutzungszeiten und oft bis spät in die Nacht lautstark die Bande des Spielfelds mit dem Fußball zu traktieren.

Das wiederum sorgte für Unmut bei den Anwohnern und rief entsprechend auch den Ortschaftsrat auf den Plan. Dieser diskutierte zahlreiche Abhilfemöglichkeiten. So wurden zum Beispiel der Einsatz einer Überwachungskamera oder der Abbau der Banden zur Lärmreduzierung erwogen. Nichts davon erwies sich aber als durchführbar.

Die Anwohner drängen indessen auf die Nutzung gemäß der Vorschriften der städtischen Benutzungsordnung von 2009: Hiernach steht das Mini-Spielfeld der Grundschule Dilsberg-Mückenloch für die Durchführung von Sportunterricht und schulischen Sportveranstaltungen, für die Nutzung für die außerschulischen Betreuungsangebote sowie für die Kooperation der Grundschule mit dem FC Dilsberg zur Verfügung. Neben der Nutzung während der Schulzeiten oder auch durch Kinder bis zu zwölf Jahren nachmittags "bis maximal jedoch 19 Uhr" können Kinder auch samstags außer der Mittagszeit bis 19 Uhr diese Einrichtung nutzen.

Nachdem die Schilder an der Außenbande mehrfach abgerissen oder übersprüht worden waren, wurden all diese Nutzungsbedingungen bereits im Jahr 2016 mit einem großen Banner an der Rückseite des Mini-Spielfeldes angebracht – offenbar umsonst.