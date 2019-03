Neckargemünd-Kleingemünd. (luw) Jogger, Wanderer und andere Besucher des oberhalb von Kleingemünd gelegenen Waldes müssen sich in den nächsten Wochen wohl alternative Routen suchen. Wie das Kreisforstamt gestern mitteilte, werden ab Donnerstag "viele Waldwege für die geschätzte Dauer von zwei bis vier Wochen gesperrt". Der Grund sind Baumfällarbeiten im Waldgebiet, das sich zwischen der Peter-Schnellbach-Straße und dem Lammerskopf befindet. Die Sperrung gilt auch an Sonntagen, an denen nicht gearbeitet wird.

Es ist für Waldbesucher eine häufig unterschätzte Lebensgefahr, über die das Kreisforstamt auch mit Schildern vor Ort informieren will. Wenn die Waldarbeiter heute mit schwerem Gerät anrücken, ist auch für die Profis Vorsicht geboten. "Der Gefahrenbereich um solche Maschinen herum beträgt 30 bis 90 Meter, in dem sich keine weiteren Personen aufhalten dürfen", erklärt auf RNZ-Nachfrage Ralph Adameit, Pressesprecher des Rhein-Neckar-Kreises.

Verantwortlich für die mehrwöchige Sperrung ist ein "regulärer Hieb", sagt Adameit. Das heißt, dass in dem Mischwald alte Bäume gefällt werden, um den jungen Gewächsen mehr Platz zu verschaffen; und im Umfeld der älteren Bäume mit hoher Holzqualität sollen "zu dicht stehende Nachbarbäume" entfernt werden. Bei dieser Gelegenheit werde auch geprüft, ob die jüngsten Sturmböen für Schäden im Wald gesorgt haben.

Weil das Gelände so steil ist, werden laut Adameit nicht nur die Bereiche gesperrt, in denen unmittelbar Bäume gefällt werden. Auch darunter liegende Wege sind nicht zugänglich, weil dort Steine und abrutschendes Holz für Gefahr sorgen.

Doch warum sind die Wege auch an Tagen gesperrt, an denen im Wald nicht gearbeitet wird? "Nicht nur die eigentliche Baumfällung ist gefährlich", erläutert der Pressesprecher, "gerade im Distrikt Felsenberg bei Kleingemünd sagt der Name schon, woher die Gefahr rührt". So könnten sich bei den Arbeiten Steine oder auch Holzreste lösen und in Baumkronen verfangen, die erst "zeitverzögert aus bis zu 30 Metern Höhe herunterfallen", wie Adameit betont.