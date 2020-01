Neckargemünd. (rnz/mare) Seit Dienstag ist die Peter-Schnellbach-Straße auf Höhe der Hausnummer 4 in beiden Fahrtrichtungen für den Fahrzeugverkehr voll gesperrt. Grund hierfür sind Arbeiten wegen eines Wasserrohrbruchs. Und wie die Stadt mitteilt, wird die Sperrung noch bis mindestens Ende der Woche dauern.

Wie die Busverkehr Rhein-Neckar GmbH mitteilt, werden die Linien 735, 736 und 753 wie folgt umgeleitet:

> Die Linie 735 bedient nach der Haltestelle Kleingemünd Ort nur noch die Ersatzhaltestelle Kindergarten in der Kurpfalzstraße und fährt dann weiter in Richtung Neckarsteinach.

> Die Linie 736 (Grundschulbus), die regulär morgens an der Haltestelle Peter-Schnellbach-Straße abfährt, nach Neckargemünd fährt und die anderen Kleingemünder Haltestellen bedient, setzt jetzt aus Fahrtrichtung Neckarsteinach kommend an der Haltestelle Kindergarten mit Abfahrtszeit Haltestelle Felsenberg 7.36 beziehungsweise 8.26 Uhr ein und bedient ab der Haltestelle Abzweig B37 den regulären Linienweg. Bei den Gegenfahrten werden analog 735 nur die Haltestellen Abzweig B37 und Ersatzhaltestelle Kindergarten bedient.

> Die Linie 753 aus Fahrtrichtung Dilsberg kommend endet an der Haltestelle Kindergarten, die restlichen Kleingemünder Haltestellen Im Schulzengarten, Im Brühl, Saarstraße und Peter-Schnellbach-Straße entfallen. Die Gegenfahrten beginnen statt an der Peter-Schnellbach-Straße am Kindergarten mit der regulären Abfahrtszeit der Peter-Schnellbachstraße und fahren dann ab der Haltestelle Abzweig B37 regulär weiter.

