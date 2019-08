Neckargemünd. (cm) Auf der Bundesstraße B37 kommt es seit Freitagmittag in der Ortsdurchfahrt von Kleingemünd zu Behinderungen. Die Fahrspur in Richtung Neckarsteinach wurde halbseitig gesperrt, weil sich in der angrenzenden Uferstraße das Pflaster gesenkt hatte. Aktuell wird die Fahrbahn aufgegraben, um die Ursache festzustellen.

Die Polizei regelt den Verkehr so lange, bis eine Ampel aufgestellt wird. Die Sperrung dauert auf jeden Fall noch bis Montag an. Die Stadt empfiehlt, die Ortsdurchfahrt von Kleingemünd zu umfahren. Schon um die Mittagszeit hatten sich lange Staus gebildet.