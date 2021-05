Neckargemünd-Waldhilsbach. (luw) Der Waldhilsbacher Kindergarten bleibt nach einem Corona-Fall mindestens bis nächsten Montag komplett geschlossen. Das erklärte Stadtsprecherin Petra Polte am heutigen Montag auf RNZ-Nachfrage.

Die Betreuungseinrichtung wurde bekanntlich vergangene Woche geschlossen, nachdem ein Kind und dessen Eltern positiv getestet worden waren. Aus dieser Familie wird auch ein weiteres Kind in dem Kindergarten betreut. Deshalb wurde die betroffene Gruppe bis mindestens 17. Mai geschlossen. Für die beiden anderen Gruppen war zunächst in Aussicht gestellt worden, möglicherweise bereits in dieser Woche wieder zu öffnen. Denn hier traten bisher keine Fälle auf, bei dieser Schließung handelte es sich laut Polte um eine Vorsichtsmaßnahme.

Nun erklärte die Stadtsprecherin, dass noch immer nicht alle Testergebnisse von Kindern und anderen Kontaktpersonen vorlägen. Auch aufgrund des Feiertags in dieser Woche plane man daher, in allen Gruppen erst am 17. Mai wieder den Betrieb aufzunehmen.