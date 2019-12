Von Nicolas Lewe

Neckargemünd/Paris. Überwältigende Freude herrschte am Dienstag am Max-Born-Gymnasium (MBG) in Neckargemünd. Der Physikkurs unter der Leitung der Astrophysikerin Dr. Inge Thiering hat sich bei einer deutschlandweiten Ausschreibung für die Benennung eines Exoplaneten-Systems durchgesetzt. Ausgerufen worden war der Wettbewerb von der Internationalen Astronomischen Union (IAU) in Paris, wo das Ergebnis am Dienstag bekannt gegeben wurde. Auf Vorschlag der MBG-Schüler trägt der Exoplanet HD 325128 künftig den Namen "Neri" und umkreist den Stern "Mago".

"Das ist eine tolle Auszeichnung für unsere Schule", zeigte sich Schulleiter Joachim Philipp im Gespräch mit der RNZ begeistert. "Es ist außergewöhnlich, was da läuft", lobte der Direktor das Engagement seiner Schüler und seiner Lehrerkollegin. Als Schulleiter erfülle ihn diese Auszeichnung mit Stolz.

Inge Thiering war am Dienstag eine viel gefragte Frau. Die Glückwünsche, die sie von verschiedenen Seiten erreicht hätten, wolle sie an alle Schüler und Lehrer des MBG weitergeben. "Die ganze Schulgemeinschaft hat sich dafür begeistert", so Thiering. Nur so sei es überhaupt erst möglich geworden, dass sich der Vorschlag der MBG-Schüler am Ende mit 3414 von insgesamt 8720 abgegebenen Stimmen deutlich gegen die nationale Konkurrenz durchgesetzt habe (siehe Namensvorschläge).

Der ExoplanetHD 32518 b, der seit gestern "Neri" heißt, umkreist etwa 400 Lichtjahre von der Erde entfernt den Stern HD 32518, der fortan "Mago" heißt. Neben den acht Planeten unseres Sonnensystems gibt es mindestens 3500 andere Planeten, die um Sterne kreisen, die sich außerhalb dieses Systems befinden. Diese werden Exoplaneten genannt. Bei "Neri" handelt es sich um einen Gasriesen-Exoplaneten, einen sogenannten Riesen-Jupiter mit rund der dreifachen Masse des Jupiter. Entdeckt wurde er erst im Jahr 2009. Um seinen Stern "Mago" zu umkreisen, benötigt "Neri" 157,5 Tage. "Mago" wiederum bezeichnen Astrophysiker als einen roten Riesenstern. Zwar weist er in etwa dieselbe Masse wie die Sonne auf, ist aber zehnmal so groß. Das Sternbild Giraffe, in dem sich "Neri" und "Mago" befinden, liegt in der Nähe des Polarsterns und ist für sehr geübte Beobachter unter besten Bedingungen auch mit bloßem Auge sichtbar. Dass die astronomischen Katalognummern von Exoplanet und Stern mit "HD" beginnen, hat übrigens nichts mit der Stadt Heidelberg zu tun. Henry Draper (1837-1882) war ein US-amerikanischer Astronom. Nach ihm ist der Katalog benannt. Die Ausschreibung zur Benennung des Exoplaneten-Systems startete am 7. Juni. Bis zum Einsendeschluss am 20. September waren 264 Namensvorschläge eingegangen, fünf davon wählte eine Experten-Jury für die Online-Abstimmung aus. Das Ergebnis: Sieger ist der Neckargemünder Vorschlag Neri/Mago (3414 Stimmen). Es folgten Rosenrot/Schneeweißchen (2140), Reticulata/Peralta (1348), Pioneer/Voyager (1083) und Gulliver/Brobgingnag (735). (lew)

Thiering, die neben dem Fach Physik auch das Wahlfach Astronomie unterrichtet und zudem Leiterin der Astro-AG ist, erklärt gegenüber der RNZ, wie die Schüler überhaupt auf diese exotisch klingenden Namen für den Exoplaneten und seinen Stern gekommen sind. Wissen müsse man hierfür, dass sich das Exoplaneten-System im Sternbild Giraffe befinde. Die Schüler seien daher auf die geniale Idee gekommen, den Stern nach Mago zu benennen, einem Nationalpark in Äthiopien, der sich speziell für den Schutz von Giraffen einsetze. "Nun haben wir nach etwas gesucht, was im Zusammenhang mit dem Nationalpark steht." Eben genauso, wie ein Exoplanet seinen Stern brauche, um seine Kreise zu ziehen.

Eine wichtige Rolle spiele hierbei die sogenannte habitable Zone, also der Bereich um einen Stern, in dem genau die richtige Temperatur herrscht, damit Leben auf einem dort vorhandenen Planeten entstehen kann. Maßgeblich dafür ist, dass Wasser in flüssiger Form bestehen kann. Und dies habe die Schüler auf die nächste geniale Idee gebracht. "Der Fluss Neri", erklärt Thiering, "befindet sich genau an der Grenze zwischen dem Nationalpark Mago und der Wüste." Hiermit sei der perfekte Namensvorschlag für den Exoplaneten gefunden gewesen.

Trotzdem hätten sie und die Schüler bis zuletzt nicht gewusst, ob sich die Namen "Mago" und "Neri" durchsetzen würden. "Selbst dann nicht, als wir erfahren haben, dass wir in der Endauswahl sind", so Thiering. Die Freude nun sei umso größer. "Wir vertreten damit ganz Deutschland", weiß die Lehrerin und betont: "Umweltschutz ist Zeitgeist". Und das betreffe nicht nur die Giraffen.