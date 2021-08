Neckargemünd. (cm) "Es war Gefahr im Verzug", betont Bürgermeister Frank Volk. "Wir mussten handeln." Am gestrigen Donnerstag hat die Stadt die Dilsberger Straße – das ist die Kreisstraße K4200 – zwischen der Einmündung der Julius-Menzer-Straße und dem Hollmuth-Tunnel voll gesperrt. Hier drohte nämlich eine Mauer auf die Fahrbahn zu stürzen. Wegen des dann zu erwartenden massiven Steinschlags war die Vollsperrung erforderlich. Diese dauert laut Stadt voraussichtlich bis Montagabend.

Laut Bürgermeister Volk ist Mitarbeitern einer Baufirma aufgefallen, dass sich die Mauer geneigt hat. Die Lage wurde von Fachberatern des Technischen Hilfswerks (THW), der Polizei, dem Straßenbauamt des Rhein-Neckar-Kreises sowie Bürgermeister Volk mit Vertretern des Ordnungsamtes, des städtischen Bauhofs und der Stadtgärtnerei beurteilt. Dabei waren sich alle einig: Die Mauer sei voraussichtlich aufgrund ihres Alters instabil und müsse beseitigt werden, damit sie nicht weiter abrutscht. Bauhof, Gärtnerei und THW bereiteten am Donnerstag die Bauarbeiten vor, die heute von einer Fachfirma fortgesetzt werden. Die Vollsperrung betrifft die gesamte Fahrbahnbreite und gilt somit für alle Fahrzeuge, auch Fahrräder, sowie für Fußgänger.

Der Verkehr aus und nach Dilsberg sowie Mückenloch wird durch den Hollmuth-Tunnel umgeleitet. Der Verkehr aus dem Tunnel kann nicht in Richtung Altstadt oder Wiesenbacher Tal fahren. Von Heidelberg kommende Verkehrsteilnehmer, die ins Wiesenbacher Tal wollen, fahren entweder über Wiesenbach oder durch die Altstadt. Fußgänger werden von der Eisenbahnbrücke über den Leinpfad umgeleitet. Die nächste Möglichkeit zur Querung ist der kleine Weg gegenüber dem Menzerpark. Auch die Buslinien 752 und 753 fahren durch den Tunnel – die Haltestellen in der Altstadt und an der Eisenbahnbrücke entfallen. Die Buslinien 35 und 754 sind nicht betroffen.