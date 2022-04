In der frisch renovierten Jugendherberge am Eingang der Feste Dilsberg sind kleine und große Gäste zurück – hier Andreas Rihm bei der abendlichen Essensausgabe. Fotos: Alex

Von Christoph Moll

Neckargemünd-Dilsberg. Fröhliche Kinderstimmen erfüllen die Zimmer und Flure, im großen Saal wird gerade zusammen zu Abend gegessen: In der Jugendherberge auf dem Dilsberg herrscht wieder Leben – nach über zwei Jahren, eigentlich sogar nach sechs Jahren. Denn nach der Schließung Anfang 2016 und der folgenden Sanierung war die Einrichtung lediglich wenige Monate geöffnet, bis die Corona-Pandemie die Türen Mitte März 2020 erneut schloss. Nun ist die Jugendherberge wieder geöffnet.

"Wir freuen uns, dass unser Haus endlich wieder offen ist", sagt Martina Rihm, die mit ihrem Mann Andreas "Dilsberg" als Außenstelle der Heidelberger Jugendherberge führt. "In den letzten beiden Jahren haben wir uns zweimal auf eine Wiedereröffnung vorbereitet, doch diese musste immer wieder verschoben werden." Zuletzt von Anfang März auf Anfang April, weil die Corona-Fallzahlen stiegen.

In der frisch renovierten Jugendherberge am Eingang der Feste Dilsberg sind kleine und große Gäste zurück – hier Andreas Rihm bei der abendlichen Essensausgabe. Fotos: Alex

Im vergangenen Jahr habe es viele Reservierungen gegeben, doch dann hätten immer neue Corona-Wellen für Absagen gesorgt. "Das hat keinen Spaß gemacht", sagt Rihm. Und auch die Personalsituation sei schwierig gewesen. "Für drei Monate braucht man niemanden suchen", so die Leiterin. Nun aber soll die Herberge bis Oktober geöffnet sein – bei ausreichend Buchungen und entspannter Corona-Lage im Herbst länger.

Gleich Anfang April verbrachte nun eine 40-köpfige Gruppe aus Erftstadt bei Köln das Wochenende in Dilsberg. "Jetzt haben wir volles Haus mit Schulklassen", berichtet Martina Rihm. Immer von Montag bis Freitag sei die Herberge in den kommenden Wochen bis zu den Sommerferien "super gebucht". Die Wochenenden an Ostern und Pfingsten sowie die Sommerferien sind derweil bei Familien begehrt. Für eine sehr gute Auslastung wie vor Corona mit 1300 Übernachtungen im Monat würden aber noch 100 bis 150 Übernachtungen fehlen.

"Das Haus ist nach wie vor sehr beliebt", freut sich Rihm. Viele Grundschulen würden mit ihren Klassen schon seit vielen Jahren auf den Dilsberg kommen – 90 Prozent aus Baden-Württemberg. "Die meisten buchen schon bei der Abreise fürs nächste Jahr", so die Chefin der Herberge. Sorge bereitet Rihm aber die Situation in der Feste. In den vergangenen Jahren hätten Lokale und Geschäfte geschlossen. "Viele haben auch vom Umsatz der Herberge gelebt", weiß sie. Auch die Nachfrage nach Rahmenprogrammen für Kinder wie Ritterfreizeiten sei nun aber wieder da.

Während des Leerstands wurde die Herberge beheizt und auch immer wieder gereinigt, erzählt die Leiterin. "Ich hätte nicht gedacht, dass ein leeres Haus so viel Dreck macht", fügt sie augenzwinkernd hinzu. Für den Betrieb werden nun zwei Mitarbeiter der Heidelberger Herberge auf dem Dilsberg eingesetzt. Weitere werden aktuell gesucht.

Das Ehepaar hat die Leitung der Dilsberger Herberge im Jahr 2015 übernommen. Das Haus am Eingang der Bergfeste mit dem historischen Torturm war Anfang des Jahres 2016 geschlossen worden, weil der Landesverband des Herbergswerks die damals auf 1,8 Millionen Euro geschätzten notwendigen Brandschutzmaßnahmen nicht stemmen konnte. Die Spende eines bis heute anonymen Wohltäters über 1,5 Millionen Euro hatte den Umbau erst ermöglicht. Die Sanierung wurde mit 3,4 Millionen Euro viel teurer als gedacht. Bei der fast 100 Jahre alten Dilsberger Herberge handelt es sich um die zweitälteste Einrichtung dieser Art in Baden-Württemberg. Bis zur Schließung im Jahr 2016 hatten hier 809.176 Personen übernachtet, im Schnitt waren es zuletzt etwa 10.000 Übernachtungen pro Jahr. Die Herberge hat seit dem Umbau 20 Zimmer mit 74 Betten.